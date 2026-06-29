Arnaldo Wiens desea que el Partido Colorado se imponga en todos los municipios de Misiones

Durante un evento organizdo por el dirigente político sanjuanino y exgobernador de Misiones, Arturo Martínez, el precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, señaló que estarán trabajando para que el Partido Colorado se imponga en Misiones.

“Venimos a decir que vamos a luchar en Misiones para que la Lista 1 del Partido Colorado se imponga en todos los municipios con nuestros candidatos. Aquí vamos a conformar un equipo fuerte para alcanzar ese objetivo”,dijo Wiens.

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Añadió que Misiones es una tierra de pensamiento autónomo y revolucionario, y sostuvo que desde el departamento se alzará la bandera de la soberanía como verdaderos colorados para llevar adelante una revolución en el país.

Los candidatos a intendentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR) - Partido Colorado del departamento de Misiones son: en San Juan Bautista, José Luis Benítez Herebia, quien estará buscando el rekutu en la capital departamental.

En el distrito de Villa Florida, Susana Verza; en San Miguel, Sergio Ramírez; en San Ignacio, María Gloria Rodríguez; en Santa María, Derlis “Pincho” Maidana, hijo del senador cartista Derlis Maidana; en Santa Rosa, Ignacio Segovia; en San Patricio, Francisco Acosta; en Santiago, Óscar Cuenca; en Yabebyry, Paul Servín; y en Ayolas, José Mutti.