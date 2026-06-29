Política
29 de junio de 2026 a la - 08:36

Arnaldo Wiens desea que el Partido Colorado se imponga en todos los municipios de Misiones

José Mutti y Arnoldo Wiens sonríen, mientras Arturo Martínez y Veronika Wiens posan con abrigo y chaleco en un jardín.
En la imagen aparecen José Mutti, candidato a intendente de Ayolas por la ANR; Arturo Martínez, dirigente político; Arnoldo Wiens y Veronika de Wiens.Gentileza

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. “Vamos a luchar en Misiones para que la lista 1 Partido Colorado se imponga en todos los municipios”, dijo Arnoldo Wiens, presidenciable por el movimiento Colorado Añetete, durante una actividad desarrollada en la zona.

Por Jesús Riveros

Durante un evento organizdo por el dirigente político sanjuanino y exgobernador de Misiones, Arturo Martínez, el precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, señaló que estarán trabajando para que el Partido Colorado se imponga en Misiones.

“Venimos a decir que vamos a luchar en Misiones para que la Lista 1 del Partido Colorado se imponga en todos los municipios con nuestros candidatos. Aquí vamos a conformar un equipo fuerte para alcanzar ese objetivo”,dijo Wiens.

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Añadió que Misiones es una tierra de pensamiento autónomo y revolucionario, y sostuvo que desde el departamento se alzará la bandera de la soberanía como verdaderos colorados para llevar adelante una revolución en el país.

Los candidatos a intendentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR) - Partido Colorado del departamento de Misiones son: en San Juan Bautista, José Luis Benítez Herebia, quien estará buscando el rekutu en la capital departamental.

En el distrito de Villa Florida, Susana Verza; en San Miguel, Sergio Ramírez; en San Ignacio, María Gloria Rodríguez; en Santa María, Derlis “Pincho” Maidana, hijo del senador cartista Derlis Maidana; en Santa Rosa, Ignacio Segovia; en San Patricio, Francisco Acosta; en Santiago, Óscar Cuenca; en Yabebyry, Paul Servín; y en Ayolas, José Mutti.