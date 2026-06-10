“Bachi” destaca “denuncias de corrupción” de Camilo Benítez y culpa a la oposición del caso Kattya

El 1 de noviembre vence el mandato del actual Contralor General de la República, Camilo Benítez, quien ocupa el cargo desde el 25 de abril de 2019, tras la salida anticipada de Enrique García, por lo que concluyó ese periodo en el 2021 y posteriormente fue reelecto en septiembre de 2021 para el periodo que concluye ahora.

Según el senador del PLRA, Lider Amarilla, estos antecedentes implican que el actual contralor ya ejerció el equivalente a dos ciclos constitucionales consecutivos, por lo que no podría volver a presentarse para un tercer periodo, ya que el artículo 281 de la Constitución Nacional establece que el contralor y el subcontralor duran cinco años en sus funciones y que pueden ser confirmados “solo por un período más”.

El presidente de la Cámara de Senadores, “Bachi” Núñez, dijo que la convocatoria para elegir al nuevo contralor y subcontralor, que inicia el lunes, es uno de los temas principales que ocupará a los senadores tras las elecciones internas del domingo. Consultado sobre la postura de Amarilla, dijo que la Comisión de Asuntos Constitucionales es la que definiría esa situación, incluso ante el pronunciamiento anunciado por la oposición.

“No puedo preanunciar qué ventaja tendría tal o cual persona. Creo que se tiene que incluir todos los candidatos y después la comisión, como dice la ley, lo va a evaluar. No puedo adelantar porque desconozco. Entonces vamos a esperar que se inscriban todos los candidatos que tengan que inscribirse. Pueden sacar 1.000 pronunciamientos, que nosotros vamos a ver las normas jurídicas al respecto y el gran trabajo va a ser, creo que la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se evalúa también eso”, puntualizó.

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Benítez además es cuestionado, entre otras cosas, por “blanquear” un pedido de informe sobre el patrimonio del presidente de la República, Santiago Peña, que en medio de un examen de correspondencia de bienes modificó su declaración jurada para justificar un incremento patrimonial de G. 21.000 millones durante los cinco años que no ocupó cargos públicos y el financiamiento de su lujosa mansión en San Bernardino, realizada tras denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito contra el mandatario.

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“Bachi” destaca denuncias de corrupción durante era Benítez

Ante las consultas sobre Benítez y el posible apoyo del oficialismo, Núñez respondió pidiendo hacer una comparación entre las denuncias de corrupción realizadas por la CGR durante la administración de Benítez con la de los contralores que provenían de propuestas de los opositores.

De los siete contralores que históricamente ocuparon el cargo, dos fueron liberales (Francisco Galiano y Augusto Airaldi), dos colorados (Daniel Fretes y Camilo Benítez), uno fue de Avanza País (Enrique García), y uno fue de Unace, apéndice de la ANR (Rubén Velazquez, quien renunció por un escándalo de corrupción y asumió en su reemplazo Roy Rodgers para culminar el periodo). Según Núñez, Benítez “es 20 a 1 en denuncias de hechos de corrupción”.

Agregó que cuando se puso en el cargo a gente de otros partidos que no eran del Partido Colorado, de algún de alguna al final negociaban con el oficialismo, por lo que supuestamente no hacían las denuncias de corrupción.

“Si es que queremos menos hechos de corrupción que sean denunciados, en base a los antecedentes que les estaba diciendo, cuando era gente de otro partido no había denuncias de hechos corrupción, se arreglaba. Acuérdense de ese último contralor que fue echado por un juicio político. No era del partido de Colorado, no había corrupción en Paraguay. Después entra otro que ni sé a qué sector está afiliado y sí se denuncia hechos de corrupción a la fiscalía y en otro sector”, refirió.

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“Bachi” culpa a la oposición por caso Kattya

La Corte Suprema de Justicia rechazó por mayoría de seis votos contra tres la acción de inconstitucionalidad impulsada por la exsenadora Kattya González contra su expulsión del Senado concretada por una mayoría circunstancial de cartistas y aliados satélites del oficialismo colorado.

Consultado sobre el tema, Núñez respondió que fue la oposición la que puso a siete ministros de la Corte en el periodo anterior.

“No sé que otro estamento más deberíamos. Ellos pusieron los siete ministros de la corte, le fallaron. Siete ministros de la Corte pusieron en el periodo anterior, senadores que están sentados ahí todavía. Hasta le escuché a una colega decir, ‘no, Lugo le puso a un senador y le falló’. Yo si pongo un ministro de la Corte, no es para que me responda a mí, ni a nadie. Tiene que ser observador del cumplimiento de la Constitución Nacional”, respondió.

Sin embargo, el presidente del Senado olvidó que de los nueve ministros de la Corte, dos no votaron y fueron reemplazados por los camaristas Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz y Esteban Armando Kriskovich De Vargas, de los cuales, Rodas es vinculado con la ANR.

De los siete ministros de la Corte que rechazaron la acción de González, figuran Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns, todos propuestos y afines al Partido Colorado, en el caso de Martínez y Diesel, cercanos al oficialismo de Honor Colorado.

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Al consultarle sobre la posible injerencia política de HC en esta decisión, respondió “yo hablaba de injerencia política cuando no se le dejó jurar a Horacio y a Nicanor. Si no hay otra pregunta, me tengo que ir”, para posteriormente cambiar de tema y retirarse.