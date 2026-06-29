San Bernardino: PLRA y Yo Creo piden a candidatos llegar a un consenso

Los presidentes del Partido Yo Creo, Francisco Arrúa, y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, lanzaron un comunicado en el que piden a sus respectivos candidatos a intendente y concejales de San Bernardino a alcanzar el consenso y la unidad.

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Sostienen que solo así responderán al anhelo de la ciudadanía de contar con una propuesta unitaria, transparente y orientada al bien común con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Actualmente la ciudad tiene cuatro candidatos a la intendencia. El candidato de la ANR es el intendente saliente Emigdio Ruíz Díaz, quien busca el rekutú.

Por el PLRA, el candidato es Luis Aguilar quien ya ocupó el cargo en dos periodos, del 2001 al 2006 (previo a la Ley Nº 5376) y del 2015 al 2021.

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Por Yo Creo el aspirante es Luis Ramón Aquino Escobar. Por el movimiento distrital San Ber Querido el intendentable es Walter Jara.

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“Instan” a sus candidatos

“Instamos a nuestros candidatos a Intendente Municipal, candidatos a Concejales Municipales, dirigentes, autoridades partidarias, equipos políticos, apoderados y a toda la estructura electoral de ambos partidos, a iniciar y desarrollar un proceso de diálogo respetuoso, constructivo y de buena fe que permita alcanzar un acuerdo político y electoral basado en principios de igualdad, respeto mutuo y compromiso con el interés superior de San Bernardino”, expresaron Arrúa y Riveros.

Los titulares partidarios señalaron que el objetivo de este proceso será la conformación de una candidatura de unidad y de un proyecto común. Extendieron la invitación a los sectores independientes.

Los llaman a trabajar con responsabilidad, diálogo y apertura, convencidos de que la unidad es el camino más sólido para ofrecer a San Bernardino un gobierno municipal eficiente, transparente, participativo y comprometido con el desarrollo sostenible de nuestra ciudad.