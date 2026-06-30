Maidana hace énfasis en que Díaz Verón tiene título de abogado ante escándalo de Rivas en el JEM

Este miércoles la Cámara de Senadores debe elegir a sus representantes ante el JEM, ya que vence el periodo de los mismos. El senador colorado Mario Varela, actual miembro, busca continuar en el cargo, mientras que el cartista Derlis Maidana ya adelantó que no continuará en el órgano que juzga a jueces y fiscales.

La institución hoy día es objeto de críticas, ya que el exsenador cartista Hernán Rivas ocupó incluso la presidencia del JEM en medio de una investigación por su presunto título falso de abogado, lo que posteriormente le costó hasta una renuncia forzada al Senado. En filas del movimiento oficialista Honor Colorado se habla de que quien reemplace a Maidana podría ser Pedro “Pipo” Díaz Verón.

Por su parte, Maidana, quien dijo que mañana presentará un informe de la gestión realizada durante el tiempo que ocupó el cargo, explicó pasará a ocuparse más a las elecciones municipales y luego de todo el proceso con relación a las internas de 2027 y generales 2028. Además, enfatizó que conoce a Díaz Verón de la época de la facultad de Derecho de la UNA.

“Me dijeron que el colega Díaz Verón tiene un poco el apoyo de varios los integrantes de la bancada y bueno, lo conozco a él desde la facultad de derecho, creo que reúne los requisitos para tener una digna representación y a mí, por ejemplo, me gustaría que continúe Mario Varela que está haciendo un buen trabajo y que siempre dejó en alto el nombre del Senado. A mí me parece que él (Díaz Verón) reúne todos los requisitos para ir e incluso él fue asistente fiscal en su época. Él ha cursado la facultad de derecho, tiene alguna experiencia en el ámbito jurisdiccional y me parece que puede trabajar bien”, destacó.

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Maidana destaca carrera de derecho de “Pipo” Díaz Verón

Consultado sobre el énfasis que hizo a la carrera de derecho de Díaz Verón, respondió que “siempre es el temor un poco de la ciudadanía ya ese tema”, recordando el caso de su correligionario y excolega legislativo Rivas.

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Sobre la posible designación de Carlos Nuñez, dijo que no sabe si es que tiene título de abogado y recordó que otros senadores con título de abogado son Carlos Liceras y Javier Zacarías Irún, este último quien también ya formó parte del JEM.

Para el Consejo de la Magistratura, que también debe renovar la representación de los legisladores, dijo que ratificaría al liberocartista Edgar López, ya que no tiene conocimiento si es que alguien quiera ir en su lugar.

Entre las destituciones a jueces, a fiscales, a defensores y amonestaciones, destacó los casos que involucraron a los magistrados del caso conocido como “La Mafia de los Pagarés”, en el que simulaban juicios de ejecución por deudas ya saldadas para embargar salario de trabajadores, donde realizaron una investigación inédita.

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“Se produjo también la renuncia de varios jueces a raíz de que fueron sorprendidos cometiendo hechos punibles de prevaricato y otros. Entonces, vamos a brindar un informe pormenorizado de nuestra gestión en el tiempo que nos tocó estar que es de 2 años y medio por ahí (...) Se trató nuevamente de darle una confianza a la ciudadanía, ya que a raíz del escándalo de los audios de Lalo y la presidencia de Orlando Arévalo, la institución ha decaído hasta lo mínimo posible en cuanto a la confianza ciudadana. Creo que hoy de a poco se va a recuperar”, indicó.

Renovación de representantes del Senado ante el JEM y el CM

Al cuestionarle sobre que los escándalos que involucran al JEM provienen de personas ligadas a su partido y movimiento político, como el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, Arévalo y de Rivas, respondió que también involucraron a personas de otros partidos políticos en el pasado, y que también hay casos como el de Alicia Pucheta, que según Maidana, “está haciendo un buen trabajo”.

Sobre la intención de Camilo Benítez, actual contralor general de la República que busca la reelección, aseguró que como cualquier ciudadano, Benítez tiene derecho a postularse.

“Escucho mucho el argumento de ‘¿por qué él siendo colorado tiene que auditar a un gobierno colorado?’, y decir también al respecto que he visto varias sanciones que ha sacado la contraloría, contra colorados, contra liberales, o sea, en el sentido de que he visto un trabajo independiente por parte del organismo de control impulsado una nueva ley de integridad, incluso el prestigio de Camilo fue declarado nombrado como un secretario general de todos los contralores de Latinoamérica, o sea, a mí me parece que está haciendo un buen trabajo y hay que darle un voto de confianza“, insistió.

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Agregó que el hecho de que sea colorado no es ningún impedimento para que siga postulándose y de tener la confianza por parte del oficialismo de seguir en el cargo.

Elección del nuevo contralor

Aclaró que todavía no discutieron estos temas en la bancada de Honor Colorado del Senado, ya que recién están en etapa de recepción de los postulantes.

Dijo que es válido que los opositores hagan sus cuestionamientos a Benítez por ser colorado, pero argumentó que no por el solo hecho de ser liberal garantiza una buena gestión en la Contraloría, recordando que los opositores tuvieron varios contralores salpicados con hechos de corrupción.

“El solo hecho de ser del partido de la oposición no le reivindica. Nosotros necesitamos paraguayos capaces y idóneos para ese cargo y me parece que Camilo reúne esas condiciones”, concluyó.