Senado renueva representantes en el JEM: Derlis Maidana da paso al costado y Mario Varela busca seguir

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, durante la reunión de Mesa Directiva, informó que el pleno elegirá a dos senadores titulares y tres sustitutos ante el JEM, además de un miembro titular y un suplente para el Consejo de la Magistratura, debido al fenecimiento de los actuales mandatos.

Uno de los cambios ya confirmados es la salida del senador cartista Derlis Maidana, quien comunicó a su bancada que no buscará continuar como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

“Yo le comuniqué a la bancada para que puedan designar a otro representante porque ya cumplí un ciclo y, en segundo lugar, voy a estar más abocado a las elecciones municipales, especialmente en Misiones, en Central y en algunos otros puntos del país”, expresó el legislador.

Su decisión se produce de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre, en las que el senador tendrá un rol activo en la campaña.

Pedro “Pipo” Díaz Verón aparece como favorito

Fuentes legislativas señalan que varios senadores ya comenzaron a mover sus fichas para ocupar el lugar que dejará Maidana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El nombre que aparece con mayor fuerza es el del senador cartista Pedro “Pipo” Díaz Verón, quien sería el principal candidato para integrar el órgano encargado de juzgar el desempeño de magistrados, fiscales y defensores públicos.

El cartismo también tiene a otros abogados como a Javier Zacarías Irún y el senador Carlos Liseras, aunque en el caso de este último se descarta porque en julio el senador Gustavo Leite retorna al Senado.

La definición dependerá del consenso interno dentro de la bancada de Honor Colorado y posteriormente de la votación del pleno.

Mario Varela busca un nuevo mandato

A diferencia de Maidana, el senador Mario Varela (ANR, Añetete) confirmó que mantiene conversaciones con distintos sectores políticos con el objetivo de lograr los votos necesarios para continuar como representante del Senado ante el JEM.

El legislador reconoció que mantiene negociaciones con varias bancadas para asegurar su permanencia en el órgano extrapoder, cuya integración requiere mayoría en la Cámara Alta.

Lea más: JEM: nulidad en resoluciones en las que intervino Rivas sería “fantástico”, según vicepresidente del CAP

En cuanto al Consejo de la Magistratura, fuentes del Senado indicaron que todo apunta a la continuidad del senador liberal cartista Édgar López como representante de la Cámara Alta.

Hasta el momento, no surgieron candidaturas fuertes que cuestionen su permanencia, por lo que su ratificación aparece como el escenario más probable.

La salida de Maidana cierra un ciclo marcado por polémicas

La gestión de Derlis Maidana en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados estuvo acompañada por varios episodios. En abril, en plena campaña electoral en Luque, el senador prometió inhibirse si llegaba al JEM alguna denuncia relacionada con la fiscal Sophia Galeano, quien investigaba a la empresa Arte Culinario, propiedad de Aída Aquino de Farías, madre del entonces precandidato cartista Hugo Farías.

Durante un acto político, el diputado cartista Rodrigo Gamarra pidió públicamente a Maidana que “mirara atentamente” las actuaciones de los fiscales que, según sostuvo, pretendían “instrumentar la justicia” para perjudicar al candidato cartista.

Lea más: Video: Rivas pide permiso como representante del Senado ante el JEM

Ante las críticas generadas por esas declaraciones, Maidana respondió que, en caso de intervenir el Jurado sobre ese expediente, se apartaría del tratamiento para garantizar imparcialidad.

Del sueño de presidir el Senado al alejamiento del JEM

El legislador fue uno de los principales aspirantes a presidir la Cámara de Senadores para el período 2025-2026, pero finalmente Basilio “Bachi” Núñez logró modificar el acuerdo político dentro de Honor Colorado y mantenerse al frente del Congreso.

Aquella decisión dejó expuesta una fuerte tensión interna en el oficialismo. Maidana incluso reconoció posteriormente que “algunas personas de la bancada cartista fallaron conmigo”, en referencia al incumplimiento del compromiso político que, según afirmó, incluía una promesa del presidente Santiago Peña para que encabezara el Senado.

Pese a ese episodio y a haber sido mencionado meses atrás como posible candidato a la Vicepresidencia de la República, ahora el senador decidió concentrar sus esfuerzos en la estrategia electoral de Honor Colorado para las municipales, cerrando así su etapa como representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.