Sí tenía visa: Vicepresidente 1º de Diputados Hugo Mesa “Pro China” viajó a EE. UU.

El pasado 16 de abril, el Departamento de Estado de los EE. UU. emitió un comunicado sobre la “ampliación de la política de restricción de visados para proteger los intereses de EE.UU. en el Hemisferio Occidental”, donde hablaba del retiro de visas a 26 políticos del continente que estarían haciendo “lobby” a favor de China. Al ser el diputado Hugo Meza (ANR, B) uno de los principales promotores del cambio de la relación diplomática con Taiwán, el mismo legislador afirmaba desconocer si estaba o no sancionado.

Esto, ya que el gobierno de los EE.UU. no suele comunicar públicamente este tipo de medidas, sino que el propio afectado se termina enterando ya sea intentando, usar una visa vigente o al pretender renovarla.

En ese contexto, el propio presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, había afirmado recibir la confirmación extraoficial del retiro del visas a algunos de sus colegas.

En este caso, Meza lo puso a prueba con un viaje a Estados Unidos por “invitación” para un evento en el Estado de Florida, EE. UU.

Meza, pese a ser vicepresidente primero de la Cámara Baja y aliado cercano del cartismo, es uno de los principales instigadores de la idea de que Paraguay debería establecer relaciones con China Continental, lo que por su política de la “única China”, directamente implicaría quebrar relaciones con la República de China Taiwán, aliado estratégico de nuestro país y de los EE.UU.

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Además de afirmar que como país “estamos perdiendo nuestro tiempo con Taiwán”, Meza es uno de los legisladores que ha viajado como invitado a China Continental, que en este periodo ha invitado a una docena de legisladores de manera extraoficial para ir a su país.

Esas expresiones incluso le valieron la amenaza de ser irradiado del cartismo, según le advirtió el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, ya que el gobierno de Santiago Peña ha ratificado su apoyo a las relaciones con Estados Unidos (sobre todo ahora en el gobierno de Donald Trump) y a Taiwán.

Otra decena de legisladores han viajado a China o han respaldado la posibilidad del cambio de relación con Taiwán, estos son:

Diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA) Diputado Federico Franco (PLRA) Diputado Ariel Villagra (PLRA) Diputado Carlos M. López (PLRA) Diputada Dalia Estigarribia (PLRA) Diputado Pastor Vera (PLRA) Diputada Roya Torres (PLRA) Diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) Diputada Leidy Galeano (Yo Creo) Diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-B)

Paraguay es uno de los pocos países que hasta ahora reconoce a Taiwán como país, lo que también se traduce en una relación más intensa a nivel diplomático y comercial con dicho país, donde Paraguay tiene beneficios como aranceles preferenciales y también el apoyo a través de donaciones y programas de apoyo para nuestro país.

Participación al evento fue por invitación

Según informó Meza sobre su viaje, fue al evento “en Orlando, Florida, Estados Unidos, representando al país en el Congreso Internacional ISTELive 26″, que según dijo, es un “encuentro que reúne a autoridades, instituciones y empresas líderes en tecnología para compartir experiencias y tendencias globales en inteligencia artificial, educación digital, ciberseguridad, inclusión y formación docente”.

Acotó que fue en base a una “invitación” (no financiada por la Cámara Baja), pero que aun así su participación “busca fortalecer la visión de una gestión pública moderna, capaz de integrar tecnologías emergentes en la educación y abrir caminos hacia una transformación digital que beneficie a nuestras comunidades”.