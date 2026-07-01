Bachi defiende gestión de Peña en salud pese a la falta de medicamentos y precariedades

Tras el informe de gestión presentado por el presidente Santiago Peña ante el Congreso Nacional, el senador oficialista y presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, salió en defensa del balance expuesto por el mandatario y destacó las inversiones realizadas en el sistema de salud.

Sin embargo, el optimismo del legislador contrasta con la realidad que enfrentan diariamente miles de paraguayos, quienes siguen denunciando la falta de medicamentos, el déficit de personal de blanco y las precarias condiciones de infraestructura en hospitales públicos.

Núñez sostuvo que el Gobierno está logrando avances que, según afirmó, otros países alcanzaron recién después de varias décadas. En ese sentido, resaltó que la inversión en salud supera los US$ 500 millones y adelantó que el Ejecutivo dará a conocer más detalles sobre las obras y proyectos en los próximos días.

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Reconoce que aún faltan médicos y enfermeros

Consultado sobre las necesidades que todavía enfrenta el sistema sanitario, el titular del Congreso reconoció que existen desafíos pendientes, aunque valoró que Peña haya admitido falencias durante su informe de gestión.

“Es el primer presidente que hace una autocrítica en un informe de gestión”, afirmó.

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También destacó la construcción y culminación de nuevos hospitales, aunque admitió que la infraestructura, por sí sola, no resolverá los problemas del sector.

“Eso necesita, seguramente, también personal de salud, personal de blanco, y hacer el inventario de las necesidades”, expresó.

Las declaraciones del senador llegan en un contexto marcado por constantes reclamos de pacientes y trabajadores de la salud. En numerosos hospitales públicos continúan las denuncias por la falta de medicamentos e insumos, largas esperas para acceder a consultas y cirugías, además del déficit de médicos, enfermeros y especialistas, pese a los anuncios oficiales sobre millonarias inversiones.

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Cambios en el Gabinete quedan en manos de Peña

Al ser consultado sobre la posibilidad de cambios en algunos ministerios tras el informe presidencial, Núñez evitó opinar y dejó la decisión exclusivamente en manos del jefe de Estado.

“Es una cuestión que le compete exclusivamente al presidente de la República”, respondió.

Añadió que mientras Santiago Peña mantenga su confianza en los integrantes de su gabinete, el oficialismo acompañará esa decisión. Entretanto, los cuestionamientos de la ciudadanía continúan centrados en la brecha entre los anuncios del Gobierno y la realidad que se vive en el sistema público de salud, donde la falta de medicamentos, personal e infraestructura sigue afectando la atención de miles de paraguayos.