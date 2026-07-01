La gran omisión de Peña en el país de los títulos falsos

El presidente de la República, Santiago Peña, presentó esta noche en el Congreso Nacional, su informe de gestión en el tercer año de Gobierno. Como es su costumbre, dio primero el reporte ante su mentor político, Horacio Cartes, el 17 de junio en la Junta de Gobierno de la ANR.

En materia educativa, el titular del Poder Ejecutivo planteó como política destacada el inicio de la provisión de kits de Starlink para 1.600 centros educativos, asegurando que llegan a 3.000 escuelas conectadas a internet. Es decir, apenas duplican la cantidad de centros educativo que ya contaban con conexiones antes de su llegada en agosto del 2023.

Otra gran deuda con los centros educativos públicos es la infraestructura. El presidente alabó su gestión en esta área, afirmando: “intervenimos casi 700 instituciones educativas, con otras 100 en ejecución, por cerca de US$ 26 millones”. La cifra de intervenciones no alcanzó ni al 10% de los 7.500 establecimientos educacionales. “Renovamos las escuelas como nunca antes”, afirmó.

En la actualidad, las polladas, hamburgueseadas y eventos artísticos para recaudar fondos y reparar sanitarios, salas de clase o comprar insumos, sigue tan vigente como antes. Además, la coordinación entre el Ejecutivo y las municipalidades para acelerar obras financiadas con el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) - ex Fonacide-, es nulo.

Como ejemplo se puede citar el problema con las refacciones en la escuela Carolina Romero y el Colegio Nacional Barcequillo, de San Lorenzo, donde avanzan a paso de tortuga, luego de más de seis meses de iniciados los trabajos. Mientras, estudiantes dan clases en precarias carpas de emergencia.

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¿Y la crisis por los títulos falsos? La gran omisión de Peña

En el informe presidencial, Santiago Peña “olvidó” mencionar la crisis en la educación superior, con un mar de denuncias por títulos falsos en universidades e Institutos de Formación Docente (IFD). El máximo exponente de este drama es el exsenador Hernán Rivas, aliado del cartismo y defendido en esta causa en incontables veces por el presidente.

El legislador, que fue hasta integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), debió renunciar a su curul en el Parlamento, al ser investigado por su presunto título “mau” de abogado de la Universidad Sudamericana.

Luego está el excartista y aliado de su Gobierno, el exdiputado Orlando Arévalo, quien también fue denunciado por su supuesto título falsificado de Derecho, emitido por la Universidad Leonardo Da Vinci, de gestión privada.

Otro caso que le toca de cerca a Peña es el del diputado colorado cartista Yamil Esgaib, presente esta noche en el Congreso y sobre quien pesan dudas sobre su Licenciatura en Administración de Empresas. Al igual que su hijo, el concejal cartista de Asunción Nasser Esgaib (abogado), ambos son gresados de la Universidad Sudamericana, al igual que Rivas.

Ante la omisión, la denuncia: sospechan de 15.000 títulos falsos

Ante el escándalo de los diplomas universitarios de dudosa autenticidad, que incluso fueron denunciados por entidades como la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), el ministro de Educación, Luis Ramírez, tuvo que anunciar públicamente sobre 250 casos, que son investigados desde finales del 2023. De los 250 casos anunciados, solo 145 fueron derivados al Ministerio Público.

Luego de casi tres años, el titular del MEC anunció una “inspección” en tres universidades privadas por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y una intervención de un instituto de formación docente de Horqueta. Ramírez también preside el Cones, una de las instituciones más criticadas por distintos sectores ante la falta de calidad en el sector universitario.

Peña no mencionó una sola línea sobre qué realiza su Gobierno para afrontar la enorme cantidad de reclamos. Según la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), solo en el sector docente hay 15.000 títulos apócrifos. La propia Fiscalía sospecha de la existencia de 1.500 documentos no auténticos que afectan a distintas carreras.

Hambre Cero: los problemas de siempre que el presidente no contó

Con respecto al programa Hambre Cero, quizás el más emblemático durante su gestión, el presidente Peña afirmó que brindan alimentación a más de 1.050.000 estudiantes, en más de 7.000 escuelas de los 263 distritos del país. “El 2025 fue el primer año con desayuno, almuerzo y merienda durante todo el año lectivo, algo que parecía imposible solamente dos años atrás", afirmó.

No obstante, durante los primeros meses del año lectivo, en el plan se observaron los dramas de siempre. En mayo, en una escuela de Santaní denunciaron la mala calidad de los productos y la politización del proyecto, en el marco de las pasadas elecciones internas municipales.

La crítica por la politización del programa, se dio a través de la contratación de cocineras únicamente afines al candidato oficialista de cada localidad, se repitió en casi todo el primer semestre de este 2026. Los gremios de docentes también reclamaron esta práctica, que, según apuntaron, se dio en distintos puntos del país. Peña justamente destacó que contrataron a “22.000 mujeres” y que son mayoría dentro de este plan. Justamente, son las mujeres las que más reclaman la partidización de Hambre Cero.

Otro problema repetido se dio con humildes instituciones educativas indígenas en el Chaco. En la Escuela Básica N.º 14.946 “Riacho González”, de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, la comida llegó recién después de tres meses de iniciadas las clases, únicamente luego de denuncias. El Gobierno alegó un “problema del sistema informático” ante la falta de alimentos.

Becas del Gobierno: los reclamos de los jóvenes

Según el presidente Santiago Peña, invierten actualmente “como ningún otro Gobierno” en becas universitarias, lo que antes eran las becas de Itaipú. Alegó que llegaron a casi 20.000 de estas ayudas en educación superior en tres años.

Hace apenas dos semanas, grupos de estudiantes denunciaron el fin de semana que existe un trato desigual y discriminatorio por parte del Gobierno. El problema se origina especialmente para los jóvenes que dependen de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), a cargo de la ministra Salma Agüero, para los desembolsos.

En la Universidad Católica de Asunción (UC), reclamaron que a pesar de estar confirmados por el Gobierno como beneficiaros de este plan, fueron informados por esta casa de estudios de que la beca no cubre dos cuotas ni el costo de matrícula, por lo que deberán abonar más de G. 7 millones, algo complicado para familias de escasos recursos.

Lo que dijo Santiago Peña sobre “colegios emblemáticos”

Peña también destacó las grandes inversiones en el Colegio Nacional de la Capital (CNC), el Colegio Técnico Nacional (CTN) y en 17 colegios técnicos de todos los departamentos del país.

Todas estas obras tuvieron excesivos retrasos. En el caso del CTN de Asunción, de hecho en más de un año las construcciones siguen en curso, con los estudiantes dando clases en medio de los trabajos, tras numerosas protestas por la falta de acceso a laboratorios para las clases prácticas.

En el CTN de Encarnación, las familias reclaman que la obra está estancada desde hace varios meses.

Mientras que en el CNC, el colmo, alumnos deben dar clases en un laboratorio por la falta de aulas suficientes, pese a una inversión superior a los US$ 3,7 millones.