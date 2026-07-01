Cifras de salida de la pobreza son maquilladas y no se ajustan a la realidad, afirman

Según el informe del presidente de la República, Santiago Peña, en el último año, la pobreza total se redujo del 19,6% al 16% y la pobreza extrema del 3,7% al 2,4%. Durante su informe ante el Congreso, el mandatario dijo que entre 2022 y 2025 más de 493.000 personas superaron la pobreza y 180.000 dejaron atrás la pobreza extrema. Dijo que incluso “la pobreza total cayó del 24,5% al 16%, y la extrema del 5,4% al 2,4%. Son cifras históricas, inéditas desde que se mide la pobreza en Paraguay”, dijo el mandatario.

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Pero para el senador opositor Líder Amarilla (PLRA), los números no reflejan la situación actual. “Muy evidente, como por ejemplo lo de la gente que salieron de la pobreza. Son números que no se ajustan a la realidad social”, sostuvo al término del informe.

“Todos sabemos que hay necesidades imperantes y muchos otros problemas. O sea, definitivamente creo que es, como se dice comúnmente un discurso bastante maquillado. Muy evidente”, aseveró.

Seguridad bien, pero falta salud, afirma Pettengill

Por su parte, el senador colorado Luis Pettengill, ocasional aliado del cartismo, dijo que el informe fue muy interesante. “Bueno, y todo se puede mejorar”, dijo.

Dijo que, a su criterio, en materia de seguridad los resultados son positivos, no obstante, en materia de salud pública urge mejorar el acceso a los medicamentos y los altos costos que deben asumir las familias.

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“Ahí tenemos una ley que estamos estudiando para ver el tema de los remedios que son muy caros. Ver cómo buscar la solución”, recalcó.

Agregó que el gobierno también enfrenta un problema comunicacional ya que muchos de los logros de Peña, no fueron comunicados con anterioridad.

“Pero sí se puede decir que realmente realizaron muchas cosas que no se comunicaron, digo yo. Porque nosotros no sabíamos mucho de los temas que estaban haciendo. Y yo creo que en todo lo que es salud, educación, toda esa parte es lo que tenemos que siempre seguir mejorando.