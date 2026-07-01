Divorcio exprés: a pedido de Lilian Samaniego postergan su tratamiento por tercera vez en el Senado

El pedido fue formulado durante el espacio de pedidos y formulaciones de la sesión ordinaria del Senado. La legisladora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) argumentó que la decisión obedece a la audiencia pública convocada para este jueves 2 de julio, en la sala bicameral del Congreso Nacional, a partir de las 14:00, donde se prevé escuchar a distintos sectores antes de que el pleno tome una decisión definitiva sobre el “divorcio exprés”.

Con esta resolución, el proyecto acumula tres postergaciones consecutivas desde que fue incluido en el orden del día del Senado, reflejando que aún persisten diferencias y la intención de seguir recogiendo observaciones antes de llevarlo a votación.

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Samaniego explicó que considera necesario esperar el resultado de la audiencia pública para incorporar las opiniones de los diferentes actores involucrados y buscar el mayor consenso posible en torno al proyecto.

La iniciativa busca modificar el procedimiento de divorcio cuando exista mutuo consentimiento entre los cónyuges, simplificando los trámites judiciales y reduciendo los costos para las parejas que desean poner fin legalmente a su matrimonio.

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La senadora había admitido temor a un rechazo

La semana pasada, tras solicitar la segunda postergación del proyecto, Samaniego reconoció que decidió aplazar el tratamiento para evitar que la propuesta fuera rechazada.

“Hoy postergué nuevamente para que no se rechace, porque escuché que hay argumentos de la Iglesia y voy a ir personalmente a saber qué es lo que opinan”, había manifestado.

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La parlamentaria sostuvo que la propuesta nació a partir de los reclamos de familias de escasos recursos que enfrentan dificultades para afrontar los costos y la duración del actual proceso de divorcio.

“Esto es a favor de la familia. Hay parejas que ya se separaron por mutuo acuerdo, formaron otra pareja y tienen hijos, pero legalmente siguen vinculadas a la primera. Los niños de ambas partes sufren esa situación”, expresó.

¿Qué plantea el “divorcio exprés”?

El proyecto propone agilizar el trámite judicial cuando exista acuerdo entre ambas partes, eliminando procedimientos considerados innecesarios y reduciendo costos.

Samaniego también confirmó que uno de los puntos más cuestionados del texto original, que establecía un plazo mínimo de un año de matrimonio para solicitar el divorcio, ya fue eliminado durante el estudio en comisiones.

La legisladora aseguró además que el proyecto cuenta con el respaldo técnico del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quien incluso planteó ajustes para hacer aún más rápido el procedimiento.

Con la nueva postergación, el debate sobre el denominado “divorcio exprés” quedará condicionado a las conclusiones que surjan de la audiencia pública prevista para este jueves, instancia que podría ser determinante para el futuro de una de las iniciativas que más discusión ha generado en las últimas semanas en el Congreso Nacional.