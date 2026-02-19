Alberto Martínez Simón es el nuevo presidente de la Corte

En una votación sin sorpresas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió hoy sus autoridades para el periodo 2026-2027 y designó a Alberto Martínez Simón como titular. Es la segunda vez que el ministro de la sala civil y comercial ocupa la presidencia de la máxima instancia judicial.

Para el efecto, Martínez Simón contó con los votos de la que es considerada como el ala oficialista de la máxima instancia de ese poder estatal César Diesel Junghanns, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolillo.

De esta manera, Martínez Simón ganó la pulseada por la presidencia al ministro Gustavo Santander Dans, quien contó con el voto de Manuel Ramírez Candia, con quien integra el ala opositora al igual que el ministro Víctor Ríos Ojeda, a quien se le dio participación a través de medios telemáticos recién a partir de la votación de vicepresidente segundo.

Por otro lado, como vicepresidente primero fue electo Luis Maria Benítez Riera y como vicepresidente segundo Gustavo Santander.

Representantes de la CSJ ante el CM y el JEM

Asimismo, fueron designados representantes de la Corte ante el Consejo de la Magistratura (CM) a Luis María Benítez Riera en reemplazo de Eugenio Jiménez Rolón, quien ejercició esta función durante seis años. La ministra Llanes fue desginada como suplente ante el órgano mencionado.

Por otro lado, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue designado por un periodo más el Manuel Ramírez Candia, a propuesta de Martínez Simón, que contó con el voto unánime de los demás integrantes, al igual que la votación anterior.

