Elecciones Municipales: Renuncias masivas de intendentes que van por el rekutu

El Tribunal Superior de Justicia Electoral estipuló en el cronograma electoral con miras a las elecciones de octubre próximo como plazo máximo para renunciar a la administración municipal el 4 de julio, por lo cual todos los intendentes que buscan su rekutu ya están renunciando.

Entre ellos está la intendenta de Capiatá Laura Gamarra (ANR-HC), quien presentó ante la Junta Municipal su renuncia al cargo para dedicarse al rekutu.

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​Tras la aprobación de la renuncia, la Junta Municipal procedió a elegir al edil Francisco López (ANR) como intendente interino para completar el período correspondiente.

También ya renunció a su gestión el intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia (PLRA), para enfocarse en una nueva candidatura de cara a las próximas elecciones.

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Tras su renuncia, fue electo por la Junta Municipal el concejal Edilberto Carballo (PLRA), quien tendrá a cargo la gestión municipal hasta diciembre próximo.

Asimismo, el intendente Julián Barressi Mancía (ANR), presentó su renuncia esta tarde a la gestión municipal de Villa del Rosario. En tanto, se aguarda la aceptación de parte de la Junta Municipal y la designación de su reemplazo.