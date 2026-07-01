Política
01 de julio de 2026 a la - 16:41

Elecciones Municipales: Renuncias masivas de intendentes que van por el rekutu

Francisco López (ANR), intendente interino de Capiatá.
Francisco López (ANR), intendente interino de Capiatá.gentileza

El plazo estipulado en el Cronograma Electoral para que los intendentes que buscan su reelección en el cargo renuncien fenece el próximo 4 de julio. Debido a eso en varios distritos los jefes comunales están renunciando para dedicarse a su candidatura al rekutu con miras a las elecciones municipales de 4 de octubre próximo.

Por ABC Color

El Tribunal Superior de Justicia Electoral estipuló en el cronograma electoral con miras a las elecciones de octubre próximo como plazo máximo para renunciar a la administración municipal el 4 de julio, por lo cual todos los intendentes que buscan su rekutu ya están renunciando.

Entre ellos está la intendenta de Capiatá Laura Gamarra (ANR-HC), quien presentó ante la Junta Municipal su renuncia al cargo para dedicarse al rekutu.

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​Tras la aprobación de la renuncia, la Junta Municipal procedió a elegir al edil Francisco López (ANR) como intendente interino para completar el período correspondiente.

También ya renunció a su gestión el intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia (PLRA), para enfocarse en una nueva candidatura de cara a las próximas elecciones.

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Tras su renuncia, fue electo por la Junta Municipal el concejal Edilberto Carballo (PLRA), quien tendrá a cargo la gestión municipal hasta diciembre próximo.

Asimismo, el intendente Julián Barressi Mancía (ANR), presentó su renuncia esta tarde a la gestión municipal de Villa del Rosario. En tanto, se aguarda la aceptación de parte de la Junta Municipal y la designación de su reemplazo.