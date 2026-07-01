Política
01 de julio de 2026 a la - 22:20

Informe Presidencial: Bancada abdista de Diputados hace el vacío a Peña

Informe Congreso
Informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el congreso de la Nación

Ninguno de los cinco diputados de la bancada de Colorado Añeteté asistió esta noche al informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña ante el Congreso. El líder de bancada Daniel Centurión había adelantado que no quería oír mentiras repetidas.

Por ABC Color

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté), pese a reconocer su obligación constitucional de oír el informe presidencial, había adelantado que no tenía ni una intención de ir a escuchar describir un “país paralelo” y “mentiras” y lo cumplieron.

Centurión sostuvo que no tenía ganas de “venir a escuchar nomás lo que ya escuchamos” que dijo ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado, donde fue “pintar un país paralelo a lo que realmente vive nuestro pueblo hoy en día”.

Finalmente, ni Centurión, ni sus colegas de bancada Roberto González, Luis “Tiki” González Vaesken, Juan Maciel y Mauricio Espínola asistieron a modo de demostrar su disconformidad con este gobierno.

Centurión insistió en que si bien la Constitución establece que Peña está obligado a rendir cuentas y ellos a escucharlo, al hacerlo primero ante la ANR y no haber nada nuevo, eso los exime también a ellos de escuchar mentiras repetidas.

Si voy a venir para escuchar mentiras no más otra vez, pero bueno, prefiero mirar por TV”, apuntó Centurión.