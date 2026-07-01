Informe Presidencial: Bancada abdista de Diputados hace el vacío a Peña

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté), pese a reconocer su obligación constitucional de oír el informe presidencial, había adelantado que no tenía ni una intención de ir a escuchar describir un “país paralelo” y “mentiras” y lo cumplieron.
Centurión sostuvo que no tenía ganas de “venir a escuchar nomás lo que ya escuchamos” que dijo ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado, donde fue “pintar un país paralelo a lo que realmente vive nuestro pueblo hoy en día”.
Finalmente, ni Centurión, ni sus colegas de bancada Roberto González, Luis “Tiki” González Vaesken, Juan Maciel y Mauricio Espínola asistieron a modo de demostrar su disconformidad con este gobierno.
Centurión insistió en que si bien la Constitución establece que Peña está obligado a rendir cuentas y ellos a escucharlo, al hacerlo primero ante la ANR y no haber nada nuevo, eso los exime también a ellos de escuchar mentiras repetidas.
“Si voy a venir para escuchar mentiras no más otra vez, pero bueno, prefiero mirar por TV”, apuntó Centurión.