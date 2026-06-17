Peña rinde cuentas a Cartes en la ANR antes de presentarse ante el Congreso

El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, firmó la resolución por la cual convoca a sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (virtual y presencial), que se prevé iniciar a las 17:00 en la “casa de los colorados”.

La reunión es para que la Junta de Gobierno, de mayoría cartista, escuche el “informe de gestión del correligionario presidente de la República, Santiago Peña Palacios, acompañado por los ministros del Poder Ejecutivo".

La rendición de cuentas ante Cartes, expresidente de la República, jefe del movimiento Honor Colorado y mentor político de Santiago Peña, es una repetición del 2024 y 2025.

En esos años, el titular del Poder Ejecutivo asistió a “la casa de los colorados” para exponer su informe anual de gestión de rango constitucional antes que el Congreso, previsto para el 1 de julio.

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La presencia de Peña y sus ministros del Poder Ejecutivo en la Junta de Gobierno ya se materializó en el 2024 y el año pasado. También fue a pocos días de su informe de gestión ante las dos cámaras del Congreso. Peña, al asistir a la ANR, recibió muchas críticas, y una de ellas fue que es Presidente de todos los paraguayos y no solo de un sector político.

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Peña, exafiliado al PLRA hasta octubre de 2016, exhibe últimamente un fuerte coloradismo. Recordemos que se afilió a las corridas a la ANR, en plena convención colorada, ante una inminente destitución de su entonces cargo de ministro de Hacienda.