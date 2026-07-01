Peña sigue “aplazado” en gestión, dicen legisladores de oposición

Este miércoles, el presidente de la República, Santiago Peña, dio su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional. Días antes, el 17 de junio, priorizó hacerlo ante los miembros del Partido Colorado en la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Algunos parlamentarios de la oposición participaron del informe de gestión. En el caso del diputado Raúl Benítez, este afirmó que todo lo que se presenciaría en el Congreso sería un gran “reality”, porque no se podría interpelar a Peña “ante las mentiras que seguramente vamos a escuchar hoy”. Por ello, el legislador mostró la remera que vestía, la cual tenía impresa la imagen de un polígrafo para “detectar” las mentiras del presidente.

Entre algunos puntos, Benítez dijo que los paraguayos están peor que en la pandemia en cuanto a salud, debido a la falta de medicamentos e insumos en hospitales del sector público.

Recordó, además, que el precio de la carne subió en 10 años un 80% en la canasta básica por “hacerle el favor a seis o siete frigoríficos” con vínculos políticos, donde las gestiones se hacen para beneficiar a la cúpula, puntualizó.

“Los economistas nos dirán que la macroeconomía está bien, pero en sus bolsillos”, resaltó.

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“Sigue el despilfarro y la joda”

En tanto, el diputado Rubén Rubin criticó que Peña no haya logrado importantes avances, pese a tener mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. Sí valoró el programa Hambre Cero como uno de los puntos positivos de la gestión del mandatario.

Sin embargo, resaltó que falta mejorar el nivel de seguridad del país con más efectivos policiales y dar mayor equipamiento a las fuerzas públicas para el combate al crimen organizado.

“La corrupción sigue; sigue la joda, el despilfarro. Después de 36 meses, estamos muy mal. Una gran decepción el Gobierno”, indicó el parlamentario de la oposición.

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Peña, “aplazado”

El senador de Yo Creo, Rubén Velázquez, dijo que Santiago Peña está “totalmente aplazado” en gestión en estos tres años de Gobierno. A su criterio, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no tiene respuestas hasta ahora.