Itaipú destinará G. 5.300 millones para asegurar su flota de vehículos

Hoy, a las 9:00, la Itaipú Binacional, cuyo director paraguayo es Justo Zacarías Irún, recibirá las ofertas para la contratación de seguros para su flota de vehículos (Margen Derecha), bajo la convocatoria NA 0602-26. Este llamado se suma a una seguidilla de millonarios gastos de la entidad en un año clave, marcado por las recientes internas y las próximas elecciones municipales.

El contrato contempla una cobertura total que incluye responsabilidad civil (nacional e internacional) y accidentes personales para conductores y pasajeros. El presupuesto estimado asciende a G. 5.300 millones.

¿Contrato a medida?

El proceso no estuvo exento de reclamos. El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) recibió pedidos de aclaración y aditivos por parte de firmas interesadas que solicitaban flexibilizar el Coeficiente de Cumplimiento del Margen de Solvencia (MS) mínimo exigido, con el fin de permitir una mayor concurrencia de ofertas competitivas. Sin embargo, Itaipú denegó el pedido.

Las empresas solicitaban reducir el estándar exigido (fijado en un coeficiente de 2.0) al mínimo requerido por la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP), o en su defecto, a un valor intermedio de 1,25.

De acuerdo con los reclamos, cualquier firma autorizada por el BCP y que cumpla con el margen regulatorio base (coeficiente 1.0) está legalmente habilitada para asumir estos riesgos en el mercado nacional.

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Los oferentes argumentaron que el pliego ya exige una calificación de riesgo mínima “Apy” o superior, lo que ya garantiza la solidez financiera. Advertían que imponer un piso de solvencia de 2,0 -notablemente superior al estándar legal- funcionaba como una barrera que restringía la participación de aseguradoras perfectamente habilitadas, atentando contra los principios de competencia y proporcionalidad.

La solicitud denegada se sustentó en la Ley Nº 827/1996 “De Seguros”, que regula la actividad aseguradora en Paraguay y faculta a la Superintendencia de Seguros a establecer exigencias prudenciales para las entidades aseguradoras, así como en las resoluciones de la Superintendencia de Seguros del BCP sobre el Margen de Solvencia y Fondo de Garantía (entre ellas, la Resolución SSSG Nº 239/2007 y sus modificatorias), que desarrollan el régimen técnico aplicable a las aseguradoras y fijan el parámetro de cumplimiento normativo en un coeficiente base de 1,00.

Al rechazar la flexibilización, la binacional cerró el círculo a un selecto grupo de competidoras.