Presidente chileno apunta que ante el crimen organizado, la neutralidad no es opción

En una sesión de honor llevada a cabo este miércoles en el Congreso Nacional, el presidente de Chile, José Antonio Kast, reafirmó los históricos lazos diplomáticos entre ambos países, al tiempo que lanzó una contundente advertencia sobre la creciente amenaza del crimen organizado transnacional en la región.

El evento, que congregó a altas autoridades de los tres poderes del Estado paraguayo, sirvió como escenario para que el mandatario trasandino instara a sus pares a abandonar cualquier postura de pasividad frente al narcotráfico.

Durante su intervención, Kast subrayó que la delincuencia actual ha superado las capacidades individuales de los Estados, exigiendo una respuesta colectiva.

“Nuestra región enfrenta hoy día este fenómeno que no respeta las fronteras, que es la delincuencia organizada transnacional. Vemos con dolor y preocupación como el narcotráfico intenta apoderarse y someter a los barrios donde viven nuestros compatriotas”, sostuvo.

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El presidente fue tajante al definir la postura que deben adoptar los gobiernos: “Quien duda, pierde. Y quien se divide, cae frente a este flagelo”. Según Kast, “la neutralidad no es opción” en la batalla por la seguridad pública.

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En este sentido, el mandatario destacó la reciente adhesión de Paraguay al acuerdo de cooperación firmado el pasado 28 de mayo junto a Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador.

“Esto es una tarea de todos, que no puede abordarse de manera independiente. Porque el crimen organizado no respeta las fronteras, no tiene banderas, no tiene ley”, sentenció, confirmando que las gestiones para expandir esta alianza hacia Uruguay y Brasil continúan su marcha.

El Corredor Bioceánico: más que una infraestructura

Más allá de los desafíos de seguridad, el discurso de Kast puso el foco en la integración económica y logística a través del Corredor Bioceánico. Lejos de verlo como una simple obra civil, el presidente chileno lo calificó como una pieza fundamental para la proyección global de la región.

“No es solamente una carretera. Esto es mucho más que una carretera, es mucho más que un corredor. Son redes que nos permiten a nosotros mirar hacia el Atlántico y a ustedes mirar hacia el Pacífico”, explicó ante los legisladores.

Para el presidente chileno, el futuro de la región depende de una conectividad integral que abarque el ámbito comercial, digital, energético y de transporte. “El mundo requiere de nosotros. Y en la medida que nosotros logremos unidad, a todos nos va a ir bien”, concluyó, reafirmando su compromiso con la profundización de las relaciones bilaterales y multilaterales en Sudamérica.