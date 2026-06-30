Congreso recibe al presidente Kast y Senado se reunió con comitivas de Alemania y Chile

Debido al feriado decretado con motivo de la victoria de la Selección paraguaya de fútbol ante Alemania y la consecuente clasificación a 8º de final de la Copa Mundial 2026, el Congreso tuvo que reprogramar la sesión conjunta convocada originalmente para hoy a las 16:00, y trasladarla a mañana a las 11:00, a fin de recibir con honores en el Congreso al presidente chileno José Antonio Kast que vino al país en el marco de la Cumbre del Mercosur.

En paralelo a la emisión del decreto correspondiente del Feriado, el Congreso tuvo que disponer el reagendamiento de la sesión para recibir al presidente de Chile, el segundo en ser recibido por este Congreso, después del mandatario argentino Javier Milei en septiembre del año pasado.

Dicha actividad convulsiona sobre todo la agenda del Senado, que a las 9:00 está convocada a sesión ordinaria con 11 puntos fijados en el orden del día, entre los que destacan la designación de representantes ante el Consejo de la Magistratura (1) y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (2).

También se intentará otra vez tratar el controvertido proyecto de modificación de la Ley sobre el divorcio, entre otros temas.

Recibieron a comitivas de legisladores

Hoy, en pleno feriado, en la Cámara de Senadores, también recibieron a colegas del exterior, puntualmente de Alemania y Chile, con quienes abordaron diversos temas, que van desde el comercio hasta el combate al crimen organizado.

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Según informó el Senado, la comitiva de miembros del Bundestag alemán estuvo integrada por: Jürgen Hardt, Diputado Federal y vocero para asuntos de Política Exterior de la Bancada (CDU – Partido Demócrata Cristiano); Deborah Düring, Diputada Federal y Vocera para asuntos de Política Exterior de la Bancada (Bündnis 90/die Grünen – Alianza 90/ los verdes); Nancy Faeser, Diputada Federal, además Presidenta del Círculo Latinoamérica y Caribe (SPD – Partido Socialdemócrata de Alemania) y finalmente Mechthilde Wittmann, Diputada Federal e Integrante de la Bancada CDU (Partido Demócrata Cristiano).

“Las reuniones fueron meramente informativas, de intercambios de opiniones, de intercambios de necesidades que podamos tener nosotros con respecto a ellos, entendiendo que ellos vienen en el marco de la Cumbre del Mercosur justamente por el hecho de las ventajas que van a tener económicas con respecto a la Unión Europea”, comentó el senador cartista Antonio “Tony” Barrios.

Si bien en las conversaciones con los representantes alemanes se centraron bastante en las cuestiones comerciales (producción primaria sobre todo ganadera y de azúcar orgánica), también hubo algunas preocupaciones compartidas, como el caso del narcotráfico y el crimen organizado.

“También tocamos el tema narcotráfico, el tema seguridad, el tema salud pública, el tema de la tasa de natalidad de nuestros países y las preocupaciones respectivas que tenemos en cada uno de los parlamentos que existen”, acotó Barrios.

En tal sentido, sostuvo que en conjunto puedan “colaborar con la seguridad para que esto no ocurría”.

Por otra parte, la comitiva chilena con quien según Barrios, se tuvo una agenda más “distendida”, estuvo encabezada por el senador Manuel José Ossandón, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; y por los diputados Catalina Del Real, Jorge Díaz, Constanza Hube, José Montalva, Francesca Muñoz, Zandra Parisi y Nelson Venegas.

“Hablamos de lo mismo, de las ventajas económicas de nuestros países, de la sinergia que existe entre Chile y Paraguay”, principalmente en lo que se refiere al actual comercio de carne nacional a dicho país.

Por otra parte, agregó que aprovechó públicamente para agradecerles por la base informática para el Sistema de Información Legislativa (SILpy).

“Ellos tienen mucho avance en el tema informático, están muy preocupados por todo lo que eso significa: la inteligencia artificial y lo están trabajando, y nosotros podemos aprovecharnos mucho de todos sus conocimientos”, dijo.