“Tengo que cerrar todas las bocas de corrupción”, dice titular del IPS

Antes de ingresar al Congreso Nacional para el informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, el titular del IPS, Isaías Fretes, mencionó a la prensa que su misión es “reencauzar la institución”.

“Se está trabajando en una reingeniería financiera de la institución, estamos muy bien encaminados”, mencionó, aunque al mismo tiempo reconoció que la previsional “no está en condiciones” e inclusive es “doloroso” para él no conseguir fondos para “dignificar” el salario del personal de blanco.

“Tengo la firme esperanza de que aquí dos a tres meses, en un proceso de reingeniería, tengamos unos buenos resultados y podamos revertir la situación”, comentó.

Al ser consultado sobre si el IPS es un “punto flojo” del Gobierno por la administración pasada de Jorge Brítez, contestó que “estamos trabajando como para que esta institución vuelva a ser la institución fuerte que fue hace 20 años”.

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Fretes sobre Ueno Bank

Recientemente el senador Rafael Filizzola apuntó contra la administración de los fondos del IPS y puso bajo la lupa los depósitos realizados en Ueno Bank.

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El opositor afirmó que “centenares de millones de dólares” pertenecientes al IPS están en una entidad financiera vinculada al poder político, en referencia al presidente Santiago Peña.

Al respecto, Fretes sostuvo que desconoce la denuncia del legislador e instó a que se comunique con él, pero también reconoció que “hay dos o tres bancos que llegaron al tope de lo que podían ser depositarios del IPS”.

“Uno de ellos es Ueno; hay reglas claras que uno no puede trasgredir. Soy un hombre que no creo cizañas; la vez pasada entré a un supermercado y me piden quitarme una foto, me decían que primera vez que veo a un presidente del IPS en los pasillos, que era el único que puede entrar a un supermercado solo. Yo no voy a perder ese privilegio. Confíen en mí", precisó.

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Aumento de aporte obrero patronal

En lo que refiere a faltas y presupuesto, Fretes reveló que actualmente la institución dispone de G. 44.000 millones para la compra de medicamentos, frente a una necesidad real de G. 150.000 millones.

A ese monto, se suma la deuda de G. 176.000 millones, pero estas situaciones serían mejoradas con ahorros, “siendo extremadamente austeros” y evitando gastos superfluos.

Finalmente, ante la consulta sobre si existe una posibilidad de aumentar el aporte obrero patronal, el funcionario reconoció que sería “lo ideal”, aunque sostuvo que antes de tener tal intención, primero “tengo que cerrar todas las bocas de corrupción”.

“Es grande la institución; siempre va a haber algún descontento, pero lo que hay que tener en cuenta es la imagen global. El instituto está mejorando; estamos trabajando para llenar esas estanterías”, alegó.

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