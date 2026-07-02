Celeste Amarilla: “Peña habla de crecimiento económico, pero la gente sigue con la heladera vacía”

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) lanzó duras críticas al tercer informe de gestión presentado por el presidente Santiago Peña ante el Congreso Nacional, al sostener que, pese a los indicadores económicos expuestos por el mandatario, la ciudadanía “sigue con la heladera vacía” y no percibe mejoras en su calidad de vida.

Aseguró que “Paraguay vive uno de los mejores momentos de su historia democrática”, destacando la estabilidad política, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y diversas transformaciones institucionales como principales logros de su administración.

Sin embargo, Amarilla sostuvo que el informe estuvo cargado de cifras, pero con escasos resultados concretos para la población.

“Muchos números, pocas obras”

La legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico cuestionó especialmente los datos sobre la reducción de la pobreza mencionados por el Ejecutivo.

“Muchos números, pocas obras, números chicos realmente. Acá hablan de 490.000 personas que salieron de la pobreza, pero eso quiere decir que dejaron de ganar un millón de guaraníes al mes para ganar dos millones. Así tampoco se sale de la pobreza”, afirmó.

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Según Amarilla, aun cuando las cifras oficiales puedan ser correctas, reflejan avances insuficientes. “Quizás sean los números reales, pero esto nos muestra una acción deficiente del Gobierno”, sostuvo.

Cuestiona la falta de infraestructura

La senadora también criticó el ritmo de ejecución de obras públicas y recordó que el mismo día el Senado debatía un préstamo destinado a infraestructura.

En ese contexto, señaló que el país todavía presenta importantes déficits en materia vial. “Nos decía que se termina de asfaltar la última ruta nacional del país. Estamos en 2026, después de cuántos gobiernos colorados. Y todavía no asfaltamos los ramales ni todo el resto del sistema de comunicación vial”, expresó.

A criterio de la parlamentaria, el Gobierno presenta como grandes logros obras que debieron haberse concretado hace varios años.

“La gente sigue con la heladera vacía”

Amarilla sostuvo que existe una marcada diferencia entre los indicadores macroeconómicos exhibidos por el Gobierno y la realidad cotidiana de las familias paraguayas.

“Volvemos a lo macro. La gente sigue con la heladera vacía. La gente sigue sin dinero. Claro que no alcanza. Eso se ve todos los días”, afirmó.

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También cuestionó la forma en que el Ejecutivo presenta algunos avances durante sus informes. “Nos muestran un bus eléctrico con una señora que maneja el bus. ¿Por qué nos muestran que una mujer maneja un bus? ¿Quién cree que las mujeres no podemos manejar mucho más que un bus eléctrico?”, manifestó.

Calificó con un 3 la gestión de Peña

Consultada sobre la puntuación que otorgaría al presidente tras escuchar su tercer informe de gestión, Amarilla respondió que su evaluación fue disminuyendo con el paso del tiempo. “Cada año va bajando mi puntaje. Al inicio le puse notas más altas. Ahora le pongo un 3”, sentenció.

Asimismo, afirmó que el discurso presidencial repitió anuncios realizados en informes anteriores. “Nos siguen contando del hospital de Coronel Oviedo. Eso ya nos contaron la otra vez. Siguen contando del puente de la Bioceánica. Ya nos contaron la otra vez. Son números chicos, pocas obras y las mismas de hace dos años”, concluyó.