Chase minimiza conversación de titulares del Congreso sobre expulsión de Benítez

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, y el del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, quedaron en evidencia gracias al micrófono encendido antes del informe de gestión del presidente Santiago Peña. En pocos segundos, hablaron de que el diputado opositor Raúl Benítez (independiente) iba a seguir el “camino al martirio” de la exsenadora Kattya González, a quien el cartismo expulsó de la Cámara Alta.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, minimizó esas conversaciones y negó este jueves que exista una lista de legisladores que puedan ser expulsados del Congreso.

Consultado sobre si dentro del oficialismo existe una lista de legisladores “expulsables”, Chase respondió que “no, no existe ninguna lista de expulsables en el Congreso”.

Chase minimiza la polémica por el audio

El legislador restó importancia al contenido del audio protagonizado por Basilio Núñez y Raúl Latorre. Para Chase, la conversación no revela ningún plan político y debe interpretarse únicamente como un intercambio informal.

“Es una opinión política. Es un comentario entre dos personas. Yo no creo que eso tenga ninguna hoja de ruta. No pasa más que una anécdota”, consideró.

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Asimismo, sostuvo que si realmente existiera algún plan reservado, sus protagonistas no lo discutirían públicamente. “Si uno tuviera algún secreto, no va a estar hablando de eso en un lugar público. Eso no pasa más de una anécdota”, insistió.

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Diferencia con el caso de Kattya González

Respecto a las comparaciones entre la situación del diputado opositor y la destitución de la entonces senadora Kattya González, Chase afirmó que ambos casos son distintos.

“Es muy diferente el caso de Kattya que el caso del diputado. El diputado no tiene ningún reclamo legal dentro de la Cámara de Diputados. Kattya sí tenía su reclamo y fue sometida a un juicio político”, declaró.