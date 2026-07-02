Derlis Maidana califica de “realista” el informe de gestión de Santiago Peña

Tras la presentación del informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el Congreso Nacional, el senador Derlis Maidana calificó el balance como un “informe realista”.

El legislador subrayó que el mandatario realizó un repaso detallado sobre los avances alcanzados en áreas fundamentales como salud, educación y seguridad, al tiempo que reconoció la necesidad de continuar trabajando en la eficiencia de los servicios públicos y en la mejora directa de la economía para el ciudadano de a pie.

“El presidente habló de los logros en todas las áreas. En salud, en educación, en el tema seguridad, en los programas sociales, en el crecimiento económico, alguna reducción del tema de la pobreza y también de la salud, donde necesitamos mejorar en el tema de la entrega de los medicamentos”, señaló el legislador.

Maidana remarcó que Peña apuntó que el sistema de control de la recepción de los medicamentos comenzó en la era del presidente Marito con 200 y algo de centros hospitalarios, hoy son más de mil. “Hay más de 500 millones de dólares de inversión en hospitales, que son avances importantes”, recalcó.

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Mencionó que son aspectos positivos de la gestión del presidente Peña y destacó que se reconoció el apoyo que le dan desde el Congreso Nacional para la aprobación de importantes leyes, de los presupuestos necesarios para llevar adelante su programa.

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Sobre el tema salud, reconoció que todavía no se puede evitar la sangría y el robo de medicamentos. “En eso tenemos que seguir mejorando, porque es una responsabilidad compartida de los directivos, de algunos médicos y el personal de blanco. Esa situación realmente todavía no le estamos encontrando la vuelta”.

En lo que respecta al crecimiento económico que indicó Peña, y el costo de vida para el ciudadano común, Maidana mencionó que la tarea es bajar la macroeconomía a la micro para que haya más circulante.

“Evidentemente que hubo un aumento del costo del nivel de vida, pero también hubo hace poco el aumento del salario mínimo. Me dirán que es insuficiente, pero es un aumento al fin que trata de aliviar justamente el crecimiento de la canasta básica”.

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Apuntando al aspecto de seguridad, el senador sostuvo que hay avances. “En el tema de los equipamientos nuevos, 15.000 nuevos personales y el grupo Lince. Pero tenemos que seguir trabajando porque está demostrado también que no solamente con equipamiento o con personales, sino combatiendo la pobreza es lo que tratamos de luchar contra la delincuencia”.