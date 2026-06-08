Elecciones internas: Prieto celebra resultados en el Este y apunta a unidad opositora

En su elección interna en Ciudad del Este ayer, domingo, el partido Yo Creo, liderado por el exintendente esteño Miguel Prieto, oficializó la candidatura de Daniel Mujica para un nuevo periodo al frente de la Comuna de la capital del departamento de Alto Paraná.

Prieto, quien encabeza la lista de candidatos a la Junta Municipal de Ciudad del Este, dijo hoy a ABC Cardinal confiar en que Yo Creo, que ha obtenido contundentes victorias en las últimas elecciones municipales esteñas, tendrá mayoría propia en la Junta en el próximo periodo, tras las elecciones del próximo 4 de octubre.

Al no haber competencia interna en Yo Creo, gran parte de la atención durante la jornada de elecciones internas partidarias de ayer en Ciudad del Este se centró en la pugna en la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), en la que el cartista Rigoberto Chamorro –apoyado por el gobernador de Alto Paraná, César Torres– obtuvo la candidatura colorada a la Intendencia por sobre el también cartista Magno Álvarez, candidato del clan Zacarías.

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Las miradas también estuvieron puestas en la disputa interna del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en Ciudad del Este y Prieto celebró el triunfo de la precandidata Laura Folle sobre María Portillo, otrora aliada de Prieto dentro de la Municipalidad de Ciudad del Este.

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“Se equivocaron los Portillo”

Prieto recordó que su relación con Portillo siempre fue “muy buena” y que fue Portillo la elegida para interinar como intendenta de Ciudad del Este luego de que el Congreso Nacional lo destituyera a él en agosto de 2025.

Sin embargo, se produjo un quiebre entre Yo Creo y Portillo cuando esta decidió precandidatarse a la Intendencia este año y pujó ante el directorio del PLRA por un acuerdo entre el Partido Liberal y el partido Cruzada Nacional de Paraguayo Cubas.

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“Se equivocaron los Portillo al alejarse de nosotros”, opinó Prieto, quien señaló el resultado de la interna liberal y la derrota de María Portillo como una demostración de que “el pueblo liberal en Ciudad del Este mayoritariamente quiere la unidad con nuestro equipo”.

La mirada en 2028

Si bien Prieto ahora buscará llegar a la Junta Municipal de Ciudad del Este, sus aspiraciones siguen siendo más altas, ya que desde hace tiempo es señalado como uno de los virtuales candidatos de la oposición para la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2028.

Cuando aún faltan poco menos de dos años para la elección presidencial, la percepción parece ser que los virtuales candidatos más fuertes de la oposición son Prieto y el actual gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia (PLRA).

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Prieto opinó que, si bien actualmente parecen no existir otros “actores preponderantes” de la oposición en la conversación sobre la Presidencia, no se puede descartar que en el futuro surjan como candidatos posibles figuras como el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, el senador independiente Eduardo Nakayama y la exsenadora Kattya González.

Reunión con el PLRA tras victoria de Nuevo Liberalismo

En ese sentido, Prieto celebró el triunfo del movimiento Nuevo Liberalismo del PLRA –liderado por Estigarribia– en la elección de nuevas autoridades partidarias liberales. Alcides Riveros, candidato de Nuevo Liberalismo, se alzó con la presidencia del principal partido opositor del país.

Prieto dijo tener buena relación tanto con Estigarribia como con Riveros y opinó que el resultado de la interna liberal deja un PLRA “fortalecido” y con “oportunidad de reconstruirse”.

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Agregó que ya tiene previsto reunirse con referentes del PLRA, una reunión que, en principio, tendría lugar el próximo fin de semana en la ciudad de Encarnación.

“Estamos obligados a entendernos si queremos tener chances en 2028”, subrayó. “Si queremos construir una oposición fuerte, necesitamos a todos, tenemos que encontrar la forma de que todos estemos en el mismo barco, cada uno con el peso que le corresponde”.