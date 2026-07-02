PJC: Acevedo renuncia para buscar el rekutu y Salinas terminaría el periodo

El intendente de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo (PLRA), presentó su renuncia al cargo para poder postularse a la reelección en los comicios municipales del 4 de octubre de 2026. Asumiría la intendencia interina el concejal liberal Ever Salinas. Acevedo enfrentará en las elecciones al cartista Luis Guillén (ANR, HC).