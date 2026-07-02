PJC: Acevedo renuncia para buscar el rekutu y Salinas terminaría el periodo

El intendente de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo, presentó su renuncia al cargo para cumplir con el trámite legal que le impide ser jefe municipal y aspirante a la reelección al mismo tiempo. Deja el puesto tres meses antes de los comicios municipales del 4 de octubre.
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Su renuncia fue firmada y dirigida por nota a Ever Salinas (PLRA), concejal y presidente de la Junta Municipal. Trascendió que el edil terminaría el mandato de Acevedo.
Acevedo enfrentará en las elecciones municipales de octubre próximo al cartista Luis Alberto Guillén Zárate (ANR, HC).
Pedro Juan Caballero es la capital del Amambay, donde sus pobladores urgen paz y seguridad ante los constantes casos de sicariato.
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Ronald, exgobernador, fue electo en octubre de 2022 después de que su hermano, el intendente José Carlos Acevedo, fuera asesinado en marzo de 2022 por sicarios.
Vinculado a grupos criminales
Por su parte, Luis Alberto Guillén Zárate (ANR, HC), exconcejal departamental, es el candidato apoyado por el gobernador Juan Acosta y por el movimiento Honor Colorado, pese a sus antecedentes que lo vinculan como “abogado de narcos”.
La Fiscalía de Brasil lo acusó en 2022 por una serie de presuntas declaraciones falsas hechas en 2021 en el marco del juicio a miembros del Primer Comando Capital (PCC), Sergio De Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”, y Weslley Neres Dos Santos, alias “Bebezão”.
En 2024, quiso jurar en reemplazo del diputado Eulalio Lalo Gomes, abatido en un operativo de la Policía.