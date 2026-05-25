Pedro Juan Caballero, donde todos claman paz y seguridad, tiene seis intendentables

Pedro Juan Caballero, capital del Amambay donde sus pobladores urgen paz y seguridad ante los constantes casos de sicariato, tiene seis precandidatos a la intendencia. Ronald Acevedo (PLRA) busca el rekutú y enfrentará a otros dos liberales en la interna. Por su parte en la ANR, el cartismo tiene a un abogado vinculado a narcos, y los velazquistas y samanieguistas tienen a sus propios aspirantes.