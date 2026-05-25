Pedro Juan Caballero, donde todos claman paz y seguridad, tiene seis intendentables

- En la capital departamental del Amambay, el intendente saliente Ronald Enrique Acevedo Quevedo (PLRA) busca la reelección. En la interna es apoyado por el movimiento “Frente Radical” Lista 9, cuyo líder es el senador Ever Villalba. Ronald, exgobernador, fue electo en octubre de 2022 después que su hermano el intendente José Carlos Acevedo, fuera asesinado en marzo de 2022 por sicarios.
- Miguel Andrés Rojas León es el precandidato por el Nuevo Liberalismo Lista 3, movimiento liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. Es arquitecto y fue jefe de obras en la citada comuna hasta setiembre de 2023.
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- Rodrigo Javier Medina Abbate, precandidato de Diálogo Azul Lista 100, tiene el apoyo del movimiento liderado por el senador liberocartista Dionisio Amarilla. Es licenciado contable y ex secretario departamental en la gobernación hasta agosto de 2023, cuando asumió el gobernador Juan Acosta (ANR).
Colorados
- Luis Alberto Guillén Zárate (ANR, HC), exconcejal departamental, es el candidato apoyado por el gobernador Juan Acosta y por el movimiento Honor Colorado Lista 2, pese a sus antecedentes que lo vinculan como “abogado de narcos”.
La Fiscalía de Brasil lo acusó en 2022 por una serie de presuntas declaraciones falsas hechas en 2021 en el marco del juicio a miembros del Primer Comando Capital (PCC), Sergio De Arruda Quintiliano, alias “Minotauro”, y Weslley Neres Dos Santos, alias “Bebezão”.
En 2024, quiso jurar en reemplazo del diputado Eulalio Lalo Gomes, abatido en un operativo de la Policía.
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- José Fernando Peralta, concejal departamental, es el precandidato colorado del movimiento Fuerza Republicana Lista 4, sector liderado por el exvicepresidente Hugo Velázquez.
- Derlis Rafael Acuña Olazar es el precandidato a la intendencia por el movimiento Causa Republicana Lista 5, que lidera la senadora disidente Lilian Samaniego.
Tras las internas del 7 de junio, en las elecciones municipales del 4 de octubre habrá, por ende, un solo candidato colorado y un solo candidato liberal.