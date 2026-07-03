Así respondió Santiago Peña a las críticas sobre su informe de gestión

El presidente de la República, Santiago Peña, respondió a las críticas que recibió tras presentar su informe de gestión ante el Congreso Nacional y aseguró que los cuestionamientos son parte del ejercicio democrático.

“Me parece superbién. Esa es un poco la idea. Yo hago mi informe y después los diferentes sectores políticos tienen la oportunidad de comentar mi informe”, expresó.

El mandatario señaló que el informe presidencial es una rendición de cuentas que presenta una vez al año, mientras que sus detractores pueden manifestar sus posiciones de forma permanente.

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“Los que cuestionan pueden hacerlo todos los días. Eso es lo lindo que tiene hoy el Paraguay: la libertad de expresión, la democracia y una prensa libre que pueda hacer exactamente todo lo que quiera”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que reivindica tanto la democracia como la libertad de expresión y consideró natural que existan posiciones diferentes sobre la gestión del Gobierno.

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“No podemos desconocer los avances”, dice Peña

Peña no ahondó en ninguna crítica específica, pero aseguró que su administración aún tiene mucho por hacer. Reconoció que existen demandas pendientes; sin embargo, insistió en que también deben valorarse los avances registrados.

“No estamos satisfechos. Falta mucho. Yo soy el primero que dice que falta mucho, pero no podemos desconocer los avances que se han dado”, manifestó.

El jefe de Estado afirmó que Paraguay viene registrando crecimiento económico, reducción de la pobreza y generación de empleo, aunque sostuvo que el país todavía continúa recuperándose de crisis históricas, nombrando incluso las guerras del Chaco y de la Triple Alianza.

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Asimismo, reveló que durante la presentación de su informe hizo un llamado de atención a los integrantes de su gabinete.

“Les dije a todos los ministros: tenemos que hacer todavía más o probablemente van a haber consecuencias”, comentó.

Al referirse a los cuestionamientos, reiteró que las observaciones son bien recibidas.

“La crítica, bienvenida. Queremos hacer más. Tenemos que hacer más”, enfatizó.

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Respalda a ministra de Salud

El mandatario también fue consultado sobre la gestión de la ministra de Salud, María Teresa Barán, en medio de los cuestionamientos al sistema sanitario.

Peña defendió el trabajo de la secretaria de Estado y aseguró que recibió una estructura pública en condiciones muy deterioradas.

“Ella está haciendo un enorme esfuerzo. Nosotros encontramos una situación calamitosa y me consta perfectamente el enorme esfuerzo que está haciendo para responder a todas las necesidades”, afirmó.

Además, indicó que acompaña de cerca la gestión de la ministra y aseguró que está personalmente involucrado en las acciones para fortalecer el sistema público de salud.

Defiende la postura de Paraguay frente a Brasil

Durante la conferencia de prensa, Peña también fue consultado sobre la posición asumida por Paraguay en las negociaciones con el Mercosur.

El presidente aseguró que su Gobierno mantuvo una postura firme en defensa de los intereses nacionales y rechazó las versiones que apuntan a un supuesto temor de incomodar a Brasil.

“Si he de defender al Paraguay, yo no tengo ningún problema”, sostuvo. Peña afirmó que mantiene una buena relación con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque aclaró que eso no impedirá que Paraguay defienda sus intereses cuando sea necesario.

Según explicó, el Gobierno no solo expresó su desacuerdo durante las negociaciones, sino que también presentó argumentos para respaldar la posición paraguaya.