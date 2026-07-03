Ingresa a Diputados proyecto que endurece sanciones para padres morosos con la pensión alimentaria

El diputado Federico “Fredy” Franco y la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de Diputados, Dalia Estigarribia (ambos PLRA, Nuevo Liberalismo) presentaron el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley Nº 5415/2015 “Que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam)”, a fin de endurecer el castigo contra los progenitores que incumplen con su obligación de manutención para los hijos.

Actualmente la ley establece solo 3 sanciones contra los padres que figuran en el Redam, que son: a) la imposibilidad de obtención de licencias y permisos de conducir b) Los que se realicen ante notario público relativos a la compra venta de bienes registrables y no registrables; y c) En las celebraciones de matrimonio civil, el funcionario del Registro del Estado Civil de las Personas encargado de llevar adelante el acto; pondrá a conocimiento del otro contrayente y de los testigos; si alguno de ellos, se encuentra inscrito en el Registro, mencionando la situación respecto de las obligaciones alimentarias que posee.

Salvo la segunda, el resto de sanciones son sumamente testimoniales, ya que en cuanto a las licencias de conducir solo se refiere a la gestión por primera vez, no a la renovación y la mención durante el matrimonio es más un castigo “moral”.

Est por esto, que los proyectistas plantean endurecer sustancialmente el castigo, a fin de obligar efectivamente a los padres irresponsables a asumir la obligación para con sus hijos.

Lea más: Padres morosos: Diputados buscan “desobligación automática” de la prestación

Ante esto, las nuevas sanciones propuestas son la imposibilidad de realizar los siguientes trámites:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Obtención y renovación de licencias y permisos de conducir.

Salida del país mientras subsista la deuda alimentaria, salvo autorización judicial fundada.

Expedición o renovación del pasaporte.

Acceso a eventos deportivos, recreativos y culturales de carácter masivo organizados con fines comerciales.

Acceso a cargos públicos, nombramientos, contrataciones, concursos o designaciones dentro de la administración pública mientras permanezca vigente la inscripción.

Asunción a funciones públicas, candidaturas electivas y contrataciones estatales.

Posibilidad de condena en costas procesales y reparación de daños materiales y morales ocasionados por el incumplimiento deliberado de la obligación.

A fin de la aplicación efectiva de la ley, quienes hayan figurado dentro en el Redam y pretendan acceder a estos trámites, deberán presentar el Certificado de Antecedentes de Deudores Alimentarios Morosos expedido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que obligatoriamente deberán solicitar las instituciones para realizar dichos trámites.

A fin de facilitar la obtención de este certificado, los proyectistas también plantean modificaciones a fin de garantizar la posibilidad de hacer los trámites en línea.

“La persona beneficiaria o su representante legal podrá solicitar la inclusión mediante presentación electrónica o presencial sin necesidad de promover incidente separado”, dice el proyecto.

Lea más: Tendedero de deudores alimentarios: piden destrabar causas judiciales de padres irresponsables

Además se pretende obligar a que el Poder Judicial garantice los siguientes puntos:

Acceso telemático en todas las circunscripciones judiciales.

Integración automática de la información al expediente electrónico.

Notificaciones digitales.

Canales de atención electrónica permanente.

Sistema de atención y seguimiento mediante plataforma digital y linea oficial de mensajería instantánea institucional.

Atendiendo su reciente ingreso, el proyecto aún no fue debatido en comisiones y no cuenta aún con fecha para su eventual tratamiento ante el pleno.