Intendente anti halloween con artimañas consigue que su hermano sea candidato en Caapucú

El pasado 3 de junio, el intendente Gustavo Penayo (ANR-HC) fue a la Junta Municipal a presentar personalmente su renuncia al cargo, pues era candidato único del Partido Colorado para las elecciones municipales del 4 de octubre.

Penayo incluso intentó imponer como intendente interino al edil leal Hernán Olavarrieta (ANR-HC), pero como en la votación fue electo el colorado disidente Rubén Pedrozo la sesión fue bruscamente levantada. Se hizo desaparecer el libro de acta y se evitó la realización de las sesiones en la sede municipal.

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Días después, Penayo dijo que su renuncia no era “legal” por que no lo hizo ante un escribano, y como los números no cerraban en la Junta Municipal para instalar a un edil leal, se vio forzado a descabalgar de su intención a la reelección.

Penayo alegó motivos de salud, sin embargo, el principal motivo sería que no quiere dejar la gestión municipal y los documentos de su gestión al concejal Pedrozo, quien durante los últimos cuatro años denunció múltiples desprolijidades administrativas y falta de transparencia.

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Instalo como candidato a su hermano

La artimaña jurídica no culminó allí, como no puede perpetuarse en el cargo por otro período, al declinar su candidatura buscó la forma para que su hermano Ramón Penayo, quien quedó en el quinto lugar en la lista de concejales colorados, sea el candidato a intendente.

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Para conseguir que Ramón Pemayo sea candidato a intendente, los primeros cuatro candidatos a concejales tuvieron que renunciar a sus lugares y llegar hasta el quinto lugar. Todo esto avalado por el Tribunal Electoral Partidario y a espaldas de la ciudadanía.

Consultado al respecto, Santiago Brizuela, presidente del TEP manifestó que ante la sustitución de candidatura, y como Gustavo Penayo era una candidatura única se tuvo que recurrir a la lista de candidatos a concejales.

“Ante la renuncia del candidato, se da por Orden de Sucesión en la posición de la lista y con indicación de los apoderados. En ese caso, no aceptaron los miembros 1 al 4, quedando como candidato nominado por los apoderados el candidato a concejal titular 5″, manifestó Brizuela.

Indicó que para el Partico Colorado Ramón Penayo es candidato, por lo cual fue proclamado y ya inscribió su candidatura.

En tanto que sobre el punto, Luis Alberto Mauro, asesor de la Justicia Electoral, manifestó que la proclamación de candidatura queda a cargo del partido y no corresponde a la Justicia Electoral intervenir.

“El artículo 160 del Código Electoral dice que se estará a lo dispuesto por el estatuto del partido. El plazo de renuncia y sustitución de candidatos en el Cronograma Electoral va hasta el 7 de agosto”, manifestó Mauro.