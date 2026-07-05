Elecciones municipales: habilitan periodo para impugnar y tachar candidaturas

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que este domingo arranca oficialmente el periodo establecido para la “puesta de manifiesto” de todas las candidaturas inscriptas. De esta manera se abre el plazo para que se puedan presentar tachas e impugnaciones contra los postulantes que no cumplan los requisitos legales.

Con este mecanismo se busca transparentar el proceso y permitir que se objete a aquellos candidatos que tengan impedimentos legales o no reúnan los perfiles exigidos por la ley para postularse.

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Según lo estipulado en el Cronograma Electoral, este periodo se extenderá hasta el próximo jueves 9 de julio. Los trámites deberán realizarse de forma presencial en las secretarías de los Juzgados Electorales de las circunscripciones que correspondan a cada municipio, en el horario de 07:00 a 13:00, tal como lo dispone el artículo 159 del Código Electoral Paraguayo (Ley N° 834/96).

El descargo de los candidatos objetados

Una vez que concluya la recepción de los reclamos, el proceso pasará de forma inmediata a la siguiente fase para garantizar el derecho a la defensa de los políticos señalados.

El calendario electoral dispone que desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio correrá traslado de todas las tachas e impugnaciones presentadas.

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Durante esos tres días se notificará a los apoderados o representantes de las candidaturas para que puedan responder y presentar sus respectivos documentos de descargo dentro del mismo límite de tiempo.

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Desde el lunes 13 hasta el miércoles 15 de julio se analizará las pruebas de ambas partes y resolverá de manera oficial si acepta o rechaza las impugnaciones.

Con esta resolución judicial, las candidaturas que superen los filtros legales quedarán firmes y completamente oficializadas para aparecer en las máquinas de votación.

Desde el TSJE instaron a las agrupaciones políticas a seguir de cerca los plazos para evitar sorpresas o quedar fuera de competencia por cuestiones puramente administrativas.