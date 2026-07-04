US$ 4.000 millones: El costo de ordenar el caos de Asunción, según Codeasu

Víctor Raúl Benítez, asesor técnico del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), afirmó que ordenar el caos en el que actualmente funciona la capital costará US$ 4.000 millones. Esta colosal factura, aseguró, "duplica el déficit fiscal real" del Gobierno Nacional y no podrá ser solventada sin su concurso. El experto presentó un duro análisis en la primera jornada de los Foros de la Ciudad, ante la presencia de Soledad Núñez (Juntos por Asunción) y Camilo Pérez (ANR-cartista), candidatos a intendente de la oposición y el oficialismo, respectivamente.

Benítez enfatizó que, en el desarrollo de las comunidades, “el orden es oneroso”, mientras que “el caos es gratis”. Sin inversiones proactivas del Gobierno central y la comuna, la degradación de las calles y servicios seguirá destruyendo el patrimonio de la capital. “Asunción es un caos, es el orden natural a tal punto que vemos que los que instalaron el caos ganan las elecciones con el apoyo de los empresarios”, criticó.

El especialista citó el desarrollo de ciudades como Curitiba, Brasil, para desmantelar el mito que sostiene que los bajos impuestos y las mínimas cargas laborales atraen por sí solos a los inversores. “La atractividad de una ciudad está dada por la calidad de vida de su gente. Esa es la atractividad de Curitiba y esa es la atractividad que no tenemos en Asunción”, dijo y recalcó que el desorden crónico solo beneficia políticamente a las estructuras prebendarias.

El desglose del rescate financiero que deberá afrontar el próximo gobierno municipal

El plan estratégico presentado por el experto expone números rigurosos que las autoridades que resulten electas en octubre deberán tener en cuenta. El sector más crítico es el de recolección de residuos, tratamiento técnico de efluentes sanitarios y agua potable, que requerirá, según Benítez, de inversiones de hasta US$ 1.846 millones. La reforma integral del transporte público metropolitano demandará otros US$ 981 millones, mientras que el ordenamiento territorial y la vivienda social absorberán US$ 336 millones.

Benítez explicó que solo los cinturones de la periferia de Asunción exigen una inyección financiera inmediata para integrarse al circuito económico formal y dejar atrás la marginalidad. Las intervenciones urbanas requeridas para el Bañado Norte y el Bañado Sur sumarán un costo estimado de US$ 400 millones cada una. Calificó a estas obras civiles como indispensables si se desea mitigar el impacto de las inundaciones cíclicas que golpean de forma directa la estabilidad de la ciudad.

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Para el experto, la ejecución de estas millonarias inversiones requerirán necesariamente de créditos internacionales, que tropiezan con la crisis financiera que arrastra históricamente el municipio, requiriendo el respaldo del Gobierno Nacional. Benítez alertó además de la necesidad de adquirir la capacidad de conformar equipos idóneos, que por cultura política parece estar prohibida en la función pública. “Solamente los equipos le ganan a Alemania y le pueden ganar a Francia”, expresó.

La trampa de Calle Última y el colapso metropolitano que frena a la capital

Benítez invitó a los candidatos a superar también el error de diseñar propuestas aisladas, asumiendo de manera equivocada que la crisis estructural de Asunción termina en Calle Última. “La solución de Curitiba no estaba en Curitiba, estaba en su área metropolitana, porque si ahí no hay el caos, el caos no viene. (Así mismo), la solución de Asunción no está en Asunción”, dijo.

Benítez citó como ejemplos problemas como los del tránsito, los de los desagües pluviales o los de infraestructura, que claramente exceden las fronteras de Asunción y corresponden a una dinámica compleja de toda la zona metropolitana. Señaló que el desafío para las próximas autoridades será la capacidad de coordinación entre municipios y con el Gobierno Nacional para enfrentarlos.

Como muestra de la baja calidad de vida de los asuncenos, volvió a citar el exitoso modelo urbano de Curitiba. Dijo que, mientras la localidad brasileña dispone de 39 parques funcionales, garantizando 52 metros cuadrados verdes nutilizables por habitante, en Asunción la oferta teórica en los papeles es de 30 metros cuadrados, pero el acceso real y seguro disminuye a sólo seis metros cuadrados.

El modelo de la “cédula marrón” y el impacto en la incipiente industria

Benítez apuntó a la informalidad como uno de los grandes artífices de la pobre recaudación en Asunción, denunciando a su vez la mala distribución del gasto. ¿Cómo es que acá en Paraguay no hay lo que hay en Curitiba? Y bueno, por qué acá tenemos cédula marrón”, ironizó.“Cédula Marrón es ese que te hace aprobar nomás su plano, pero nunca finiquita. Están llenas de eso todas las municipalidades del Paraguay. Y lógico no se recauda nada, no hay plata, y encima se malgasta”, dijo.

Al desorden administrativo, Benítez sumó la falta de inversión en infraestructura básica, que golpean directamente la productividad diaria de pequeñas y medianas industrias. El experto citó como ejemplo la pésima conectividad eléctrica, que afecta a los sectores emprendedores, sobre todo durante las temporadas de calor extremo. Calificó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Luque, como una terminal raquítica. “Este no es un aeropuerto de investment grade, no es un aeropuerto para grado de inversión”, concluyó.

Calendario de los Foros de la Ciudad: Fechas clave del debate electoral

El calendario para dar continuidad a los Foros de la Ciudad ya tiene fijadas sus próximas convocatorias. El segundo foro se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. En este encuentro, los candidatos a la intendencia tendrán la oportunidad de detallar de qué manera incorporarán de forma operativa los siete compromisos urbanos de Codeasu dentro de sus respectivos programas de gestión edilicia, acompañados por sus equipos técnicos.

El tercer foro de la serie tendrá lugar el 29 de octubre, una vez concluidas las elecciones municipales. La idea de este encuentro de cierre es que el intendente y los concejales electos inicien mesas de trabajo conjuntas inmediatas con el asesoramiento oficial del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) para estructurar la hoja de ruta definitiva.

El Codeasu es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que reúne a más de cincuenta organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible de la capital. Estos Foros de la Ciudad son organizados en forma conjunta con el Club de Ejecutivos, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), DENDE, Horizonte Positivo y CERNECO.