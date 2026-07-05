Reclamo: Canciller anuncia que en octubre se hará revisión de cuotas de exportación a Unión Europea

En la última Cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en la sede la Conmebol en Luque el martes pasado, el Gobierno paraguayo reclamó que la implementación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea deberá garantizar una distribución justa, equilibrada y solidaria de los beneficios entre todos los Estados Partes”.

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, indicó que Paraguay manifiesta “su preocupación por los criterios propuestos para la asignación de cuotas de exportación al mercado europeo". Argumentó que los volúmenes planteados para el país no reflejan adecuadamente sus capacidades productivas ni los compromisos asumidos en el marco del acuerdo.

En el mismo sentido de los reclamos, en la rueda de prensa al término de la Cumbre de mandatarios, el canciller Ramírez Lezcano expresó que el tema de las cuotas de exportación “está en negociación”.

Indicó que tres productos que forman parte de las discusiones principales, habiendo nueve productos que tienen contingentes en total contenido en el acuerdo.

Recordó que el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea indica que este bloque concede al Mercosur un contingente de cuotas. Los tres productos son carne fría, carne congelada y arroz, donde particularmente los cuatro países (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) tienen producción. “Estos contingentes van a ir evolucionando anualmente”, remarcó.

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“Por ejemplo, en carne tenemos este año, para todo el año, 6.000 toneladas. La distribución por parte de la Unión Europea no va a ser establecida sin las licencias de importación que van a ser entregadas a todo el Mercosur. Lo que nosotros queremos es que esa distribución sea en partes iguales, considerando los esfuerzos que hemos hecho en las negociaciones comerciales y, por lo tanto, no alcanzar hasta ahora un acuerdo de distribución equitativo y equilibrado, hace de que funcione bajo la modalidad que se denomina en inglés First Country Serve, el primero que llega, el primero que accede”, manifestó.

Rramírez Lezcano dijo que esta situación “puede ir en detrimento, en primer lugar, de la competitividad de los productos del Mercosur”.

Indicó que en segundo término, “los precios que se pacten finalmente, que en lugar de ser beneficiosos por la tarifa, la eliminación de la tarifa arancelaria, va a ser una cuestión de negociación con los compradores de Europa”.

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“Octubre, primera revisión”

El canciller Ramírez Lezcano recordó que el acuerdo es revisado cada dos años. Anunció que en octubre de este año se realizará la primera revisión de las cuotas de exportación a la UE.

“A ver si alcanzamos un acuerdo. Pero es un tema de complejidad, teniendo en vista de que cuando los países, miembros del Mercosur, negociaban bajo el Acuerdo General de Comercio de Aranceles, denominado GATT, en la ronda de Uruguay, Paraguay no pertenecía a ese organismo. Paraguay recién se incorpora en el Acuerdo de Marrakech, que da origen a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, teniendo en vista de que los demás países tienen cuotas ya garantizadas bajo la Hilton Cuota, donde Paraguay solamente tiene 1.000 toneladas. Eso es lo que nosotros queremos, una distribución de estas preferencias arancelarias, equilibradas y equitativas. Es una negociación todavía ardua”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores.

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Peña calificó de “agridulce”

El presidente Santiago Peña, en su discurso en la última Cumbre del Mercosur, reveló que el acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea le dejó un “sabor agridulce” y denunció “injusticias” en la distribución de cuotas en el mercado europeo. Señaló que la integración no solo se expresa en comunicados sino en acciones concretas.

Seguidamente, Peña aseveró que ”lastimosamente" él no prestó el voto de Paraguay para que el bloque se beneficiara y luego “dejáramos la integración de lado”.

“Lo presté porque creo en esto, porque creo en todos nosotros, juntos. Por eso, el Paraguay sostiene su posición sobre la distribución de las cuotas. Ya muchos me dijeron, pero Paraguay está muy duro, parecería que es un capricho. Esto no es un capricho, esto es una cuestión de justicia. Como dijo un gran filósofo político, John Rawls, la justicia es la primera virtud de las instituciones”, manifestó el titular del Ejecutivo.

martin.riveros@abc.com.py