PLRA cumplirá 139 años, apunta a 100 intendencias y ya lleva 14 consensos con Yo Creo

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cumplirá el 10 de julio 139 años de fundación. Fue fundado en 1887 con el nombre de Centro Democrático y sus primeras autoridades fueron Cirilo Solalinde y Antonio Taboada, entre otros.

En ese entonces, era presidente del Paraguay Patricio Escobar y los liberales reclamaban elecciones libres, luchar contra la corrupción y alejar a los militares de la vida política, pero especialmente cuestionaban la venta masiva de tierras públicas. Accedieron al poder desde 1906 hasta 1940 y brevemente en 2012.

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Dejar atrás la era Efraín Alegre

La agrupación opositora más importante del Paraguay, con más de 1.500.000 afiliados, recientemente renovó autoridades internas.

Busca así desprenderse de la cuestionada administración de Efraín Alegre quien presidió el PLRA por dos periodos, del 2016 al 2023, hasta que fue destituido por la Convención Liberal en represalias por sus derrotas como candidato presidencial en 2013, 2018 y 2023 y por el estado financiero de la institución.

Del 2023 al 2026 presidió el PLRA el exgobernador de Cordillera Hugo Fleitas.

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Alcides Riveros, intendente saliente de Fernando de la Mora y titular de la asociación de intendentes liberales, fue electo presidente de los liberales para el periodo 2026-2031 con el respaldo del líder del movimiento Nuevo Liberalismo, el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, aspirante presidencial para el 2028.

Riveros llevará las riendas del PLRA en las elecciones municipales del 4 de octubre de 2026, tendiendo solo 4 meses de preparación, y en las elecciones generales de abril de 2028 en que se deberá definir una chapa presidencial.

100 intendencias y acuerdos con Yo Creo

En este escenario, el nuevo presidente del PLRA se puso como meta elevar a cifra de 70 intendencias administradas por liberales a un total de 100.

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Sin embargo, la primera preocupación del nuevo Directorio Liberal fue perder votos en localidades en que el partido Yo Creo, liderado por Miguel Prieto, también presentó intendentables. Sumaban un total de 31 ciudades en disputa siendo los casos más conflictivos Villa Elisa, San Bernardino, Presidente Franco, Itá entre otros.

Riveros convocó a las autoridades de Yo Creo y otras agrupaciones políticas y finalmente acordaron buscar la unidad o el consenso con mediciones.

Tras dos semanas de conversaciones, Riveros anunció que llegaron a consensos en 14 distritos en que se buscará la metodología, principalmente por un sistema de encuestas. Destacó los acuerdos en Yhú, Caaguazú; en Abaí, Caazapá, y en Villa Florida, Misiones.

“Creo que de los 31 distritos que tenemos con Yo Creo, donde hay más de dos candidaturas de la oposición, vamos a llegar mínimo a unos 20 o 21 acuerdos”, manifestó.