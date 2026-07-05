En solo un mes, vence el plazo para unificar candidaturas opositoras

Según el cronograma establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ente presidido por Jorge Bogarín González (Ind), el 7 de agosto se cumple el tiempo límite para solicitar sustituciones de candidatos por renuncia, inhabilidad o fallecimiento de los mismos, a los efectos de la actualización del software oficial de votación.

Este trámite se efectuará ante el Juzgado Electoral competente ante el cual se inscribió la candidatura, debiendo este resolverlo dentro de las 48 horas de la presentación respectiva e informar la misma a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Justicia Electoral.

Lea más: Sergio Estigarribia pide al PLRA “golpear fuerte la mesa” contra Yo Creo y Cruzada en Villa Elisa

El plazo para la presentación de la solicitud vence a las 13:00 h del viernes 07 de agosto de 2026, indicaron los encargados.

Esto plazo deja con solo 33 días para que las principales fuerzas opositoras entre ellas el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Partido Yo Creo y Cruzada Nacional lleguen a la mayor cantidad de consensos y no aparezcan numerosos candidatos opositores en las pantallas de votación en los 263 municipios del país.

En 2021, la ANR ganó en 166 distritos

En 2021, cuando había 261 distritos en todo el país, la ANR se quedó con 166 ciudades y la oposición ganó en 95 localidades. El PLRA ganó con candidatos inscriptos por la lista 2 en 61 localidades pero numerosos intendentes liberales ganaron inscriptos en alianzas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente el PLRA reivindica como “sus” distritos alrededor de 70 comunas y reclama a la tercera fuerza que sus intendentables bajen sus candidaturas bajo la promesa de hacer lo mismo en localidades donde figuras no liberales sean más populares.

El titular del PLRA, Alcides Riveros, ha dicho que tiene roces con los candidatos de Yo Creo en 31 distritos. El líder del sector que hora domina el Partido Liberal es el gobernador de Central Ricardo Estigarribia, aspirante presidencial del 2028.

El presidente de Yo Creo, Francisco Arrúa, ha dicho que seguirán trabajando en la unidad con el PLRA y otras agrupaciones. El líder de esta agrupación es el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, aspirante presidencial del 2028.

Sin embargo las autoridades del PLRA y Yo Creo solo han emitido un comunicado conjunto pidiendo en consenso entre intendentables opositores en la ciudad veraniega de San Bernardino y apenas ayer se supo por redes sociales que si se llegó a un acuerdo de unidad en el distrito de Yhú, Caaguazú, donde un liberal renunció a favor de prietista.

Publicidad electoral es legal desde el 17

Por otro lado, el 17 de junio inicia el periodo oficial de propaganda electoral en medios radiales, audiovisuales y carteles. Este plazo se extenderá hasta el 1 de octubre según la ley vigente modificada en 2023.