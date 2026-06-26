Municipales: PLRA alerta que múltiples candidaturas pueden “perjudicar” a la oposición

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, informó que convocó para esta tarde a representantes de todos los partidos de la oposición en el Directorio liberal con el objetivo de analizar los distritos donde existen más de dos candidaturas opositoras para la Intendencia.

Según explicó, la intención del encuentro es avanzar en la unificación de las postulaciones y lograr una sola candidatura opositora en los próximos 30 días, de cara a las elecciones municipales de octubre.

Riveros señaló que todos los equipos y movimientos convocados cuentan con candidaturas presentadas para los próximos comicios municipales. “Algunas personas, ya sea de otros partidos, que no tuvieron cabida en sus internas se lanzan por cualquier partido. Lo que vamos a buscar es que podamos unificar la oposición y tener una sola candidatura en este contexto municipal”, dijo.

Justificó, además, la presencia de representantes de nucleaciones políticas con menor visibilidad nacional al sostener que las elecciones municipales tienen una dinámica distinta a las generales, ya que responden a realidades y contextos locales.

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Dispersión de candidaturas perjudica a la oposición

El titular liberal sostuvo que, incluso, numerosos dirigentes vinculados al PLRA optaron por postularse desde otras organizaciones políticas debido a que estas no exigen determinados requisitos para formalizar las candidaturas.

Indicó que esta situación representa un problema para las posibilidades electorales del bloque opositor.

“Los otros partidos no exigen una antiguedad o una actividad partidaria. Ahí es el problema. Se tiene un problema de fondo. Hay mucha gente de mi partido que se inscribió por Yo Creo u otro partido independiente porque dicen que es un camino fácil, pero que nos puede perjudicar”, resaltó.

“Mapeada” las zonas con candidaturas múltiples

Riveros afirmó que el partido ya tiene “mapeados” los municipios donde la oposición presenta varias candidaturas y que esos datos servirán como base para impulsar acuerdos.

“Lo que queremos busca es tratar de unificar para que la oposición tenga la misma chance en muchos lugares y, también, realmente, a partir de ahora, construir la unidad dentro de la oposición, si es que realmente se quiere eso”, declaró.

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Asimismo, el titular del PLRA comentó que durante la reunión de este viernes también se analizará el escenario político nacional de la oposición y la posibilidad de conformar una mesa de diálogo entre los distintos sectores.