Senadoras impulsan creación del Ballet Nacional de Paraguay con presupuesto propio y 60 funcionarios

El Senado analizará este miércoles un proyecto de ley que propone la creación y reapertura del Ballet Nacional de Paraguay (BNP) como una nueva institución pública con autonomía artística y funcional.

El mismo se relacionará con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de Cultura, dependiente de la Presidencia de la República, que contará con presupuesto propio y una estructura administrativa integrada inicialmente por 60 funcionarios.

La iniciativa, que fue modificada en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Alta, plantea reemplazar la figura de la Compañía Nacional de Danza por el Ballet Nacional de Paraguay, con el objetivo de fortalecer la formación, producción y difusión de la danza profesional en el país.

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El proyecto de ley establece que el Ballet Nacional de Paraguay tendrá personería jurídica, patrimonio propio y una estructura presupuestaria específica dentro del Presupuesto General de la Nación.

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Para su puesta en marcha, la propuesta solicita una ampliación presupuestaria de G. 5.000 millones para el ejercicio fiscal 2026, además de autorizar la creación de los cargos necesarios para su funcionamiento.

El proyecto fue presentado el 12 de mayo por las senadoras Blanca Ovelar (ANR, Añetete), Hermelinda Alvarenga (PLRA), Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC) y Lizarella Valiente (ANR, HC).

Estructura inicial de 60 funcionarios

La propuesta contempla una plantilla inicial de 60 funcionarios, encabezada por un director nacional, un vicedirector nacional y un director general, además de coordinadores, jefaturas, profesionales, técnicos y auxiliares de servicios.

Según el anexo presupuestario del proyecto, el director nacional percibirá un salario de G. 13.000.000, más un gasto de representación de G. 3.228.200, alcanzando una remuneración mensual total de G. 16.228.200.

El vicedirector nacional tendrá un salario de G. 11.600.000 y un gasto de representación de G. 1.258.300, totalizando G. 12.858.300 mensuales.

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En tanto, el director general recibirá un salario de G. 10.000.000, más un gasto de representación de G. 1.265.700, lo que representa un ingreso mensual de G. 11.265.700.

La estructura también incorpora un coordinador, un jefe de departamento, profesionales, técnicos y auxiliares, cuyos salarios oscilarán entre G. 3.300.000 y G. 8.000.000, de acuerdo con la categoría del cargo.

La contratación del personal se regirá por la Ley de la Función Pública y por las disposiciones del Presupuesto General de la Nación.

¿Qué funciones tendrá el Ballet Nacional?

El proyecto señala que el nuevo organismo tendrá entre sus principales objetivos:

Promover la danza profesional en Paraguay.

Producir espectáculos de nivel nacional e internacional.

Formar y perfeccionar bailarines.

Impulsar concursos y audiciones para nuevos talentos.

Difundir obras de coreógrafos paraguayos.

Fomentar la investigación y preservación del patrimonio cultural relacionado con la danza.

Establecer convenios de cooperación con instituciones nacionales e internacionales.

El proyecto establece que el Ballet contará con recursos asignados en el Presupuesto General, así como donaciones y patrocinios, cooperación nacional e internacional y una estructura presupuestaria propia dentro de la Presidencia de la República.

En cuanto a los beneficios tributarios se plantea la exoneración de impuestos para determinadas importaciones de insumos artísticos (vestuario, escenografía, zapatillas, accesorios, entre otros), así como las deducciones tributarias para quienes realicen donaciones o patrocinios.

Impacto presupuestario

El proyecto solicita una ampliación presupuestaria de G. 5.000 millones para el ejercicio fiscal 2026, la creación de una nueva estructura presupuestaria dentro de la Presidencia de la República y la creación de cargos para el funcionamiento del Ballet Nacional.

Mientras que la masa salarial anual prevista supera los G. 1.500 millones solo en concepto de sueldos, a lo que se suman gastos operativos contemplados en el presupuesto. También se establece que los fondos transferidos al BNP serán controlados por la Contraloría General de la República (CGR).

El caso Valobra

La propuesta abre un nuevo debate sobre la creación de organismos estatales con financiamiento público en un contexto en el que el Congreso ha sido cuestionado por el aumento del gasto público y la creación de nuevas estructuras administrativas.

A finales del mes de mayo fue develado que la artista Andrea Valobra formaba parte del plantel de funcionarios contratados del Congreso Nacional dentro de la Orquesta Sinfónica del Congreso (OSIC), con un salario mensual de G. 5.500.000.

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La artista no supo explicar cómo ingresó a la institución, ni tampoco la influencia que ejerció la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC), para su contratación. En redes sociales las críticas apuntaban al mecanismo de selección para que un artista forme parte de la Orquesta.

El Ballet Nacional del Paraguay fue una institución cuyos antecedentes de creación datan del año 1985, cuando un grupo de bailarines dio nuevos pasos hacia el desarrollo de la danza en Paraguay.