Carapeguá: con abstención, ausencia y cambio de voto, queda firme veto del intendente Cañete

El intendente Luciano Cañete Galeano, mediante la Resolución N.º 142/2026, vetó la Resolución N.º 100/2026 de la Junta Municipal, que rechazó la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, el balance general, el estado de resultados y la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La ejecución presupuestaria fue analizada el pasado 20 de abril y, en aquella ocasión, ocho concejales de 12 votaron por su rechazo. Los que rechazaron fueron los concejales colorados Alba Montiel Cañete (sobrina del intendente), Ederson Daniel Centurión, Pedro Espínola Collar, Rosa Ramos.

Además de los ediles liberales, Rubén Galeano, Ygnacio Ojeda González, Margarita Miró y del Partido de la Juventud, Enrique González Quintana. En dicha ocasión estuvieron ausentes los concejales cartistas, Francisco Román, Silvino Silva,Carlos Alberto Ojeda, Jorge David Aranda.

Los que salvaron la gestión del intendente

No obstante, durante la sesión extraordinaria realizada el sábado último para tratar el veto del Ejecutivo Municipal, se produjeron cambios en la votación que terminaron favoreciendo al intendente. La concejal Alba Montiel Cañete (ANR-HC), una de la que fue más crítica a la gestión de la administración municipal, cambió de postura y votó a favor del veto de su tío.

Asimismo, votaron a favor del veto los colorados cartista concejales: Francisco Román, Silvino Silva, Carlos Alberto Ojeda, Jorge David Aranda. Lo que favoreció para que el veto quede firme, fue la abstención del concejal liberal Rubén Galeano y la ausencia del edil Ygnacio Ojeda González, circunstancias que facilitaron la aprobación del veto con cinco votos a favor.

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Se mantuvieron en su postura de rechazo por no convencer en su descargo el intendente otros cinco concejales Centurión, Espínola Collar, Ramos y Miró.

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Persisten las observaciones

Durante el tratamiento del veto, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Montiel Cañete, admitió que se detectaron inconsistencias administrativas en la documentación analizada y manifestó que espera que dichas observaciones sean corregidas para transparentar la gestión administrativa.

Entre los puntos cuestionados figura la aplicación de aumentos selectivos al personal municipal. Esto se justificó mediante la Resolución N.º 45/2025, firmada por el intendente invocando las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Municipal N.º 3966/2010. Sin embargo, se observó que la reprogramación presupuestaria se realizó sin la participación de la Junta Municipal.

Respecto a las órdenes de pago, se señaló la falta de una organización correlativa de los documentos. La titular de la Comisión de Hacienda, explicó que varias órdenes de pago ya habían sido anuladas y que otras correspondían al ejercicio fiscal 2026, por lo que no formaban parte de la revisión efectuada.

Respecto a las contrataciones de servicios cuyos proveedores no contarían con el Registro de Proveedores del Estado (RPE), exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se señaló el caso del comercio Junior Repuestos, propiedad de Dionisio Carballo, el cual tampoco se dedicaría específicamente a la reparación de maquinarias. En su descargo, el Ejecutivo manifestó que cuenta con un acta notarial que acredita que el proveedor sí dispone de un taller.

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Sin novedad sobre pago selectivo a concejales

Otro aspecto debatido fue la denuncia de supuestos pagos selectivos a concejales afines al intendente. Sobre este punto, la titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, sostuvo que no recibieron documentación escrita de descargo del ejecutivo municipal.

Según los antecedentes, la Municipalidad mantiene una deuda superior a los G. 70 millones con algunos miembros de la Junta Municipal. Los únicos concejales que estarían al día en el cobro de sus dietas serían Francisco Román y Carlos Alberto Ojeda.