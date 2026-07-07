Caso Mbappé: Chase no descarta que el cartismo suspenda a Celeste Amarilla

El líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, no descartó que el Senado pueda analizar una eventual suspensión por 60 días si algún parlamentario presenta una propuesta formal.

“Nosotros creemos que solo corresponde la rectificación y pedir disculpas. No existe otra forma de justificar”, sostuvo Chase al referirse a los comentarios realizados por Amarilla tras el partido entre Paraguay y Francia.

Chase explicó que la bancada cartista todavía no realizó una reunión formal para analizar el caso, aunque dijo que cada senador tiene una postura personal sobre la polémica. “No sé quién le dijo esto, pero todavía no tuvimos una reunión de bancada para el análisis. Sí tenemos un análisis particular cada uno”, afirmó.

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El líder de la bancada oficialista remarcó que los legisladores, por su rol de representantes públicos, deben tener especial cuidado con sus declaraciones.

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“El fútbol es un deporte mundial. Nosotros somos representantes públicos al ejercer el cargo de senador, entonces hay que tener cuidado con la forma en que se expresan los senadores”, señaló.

“No existe ninguna excusa para el racismo o la discriminación”

El senador sostuvo que ninguna circunstancia puede justificar expresiones consideradas discriminatorias.

“No existe ninguna excusa, ya sea por pasión, o por desahogo, por nerviosismo, que dé cabida al racismo o a la discriminación en el mundo”, manifestó.

Según Chase, la controversia pudo haberse cerrado con una disculpa pública de parte de la senadora.

“Creemos que corresponde la rectificación y pedir disculpas”, insistió.

¿Podría haber una suspensión de 60 días?

Consultado sobre si las disculpas de Celeste Amarilla eran suficientes o si el Senado podría avanzar con una sanción, Chase dejó abierta esa posibilidad.

“El criterio de la bancada es que las expresiones son individuales. Podría proponerse, a lo mejor, alguna sanción, pero eso no fue tratado”, explicó.

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Agregó que el reglamento del Senado contempla medidas disciplinarias para este tipo de situaciones, aunque aclaró que, hasta el momento, no existe un pedido formal.

“El reglamento permite sanciones para este tipo de comportamientos, pero nadie propuso hasta ahora ningún pedido de suspensión”, indicó.

Ante la consulta sobre si la posibilidad podría ser analizada próximamente, respondió que, si algún senador plantea la medida, deberá ser debatida.

“Si alguien propone, deberá analizarse en el pleno y ahí deberá definirse”, expresó.

La polémica con Mbappé escaló al ámbito internacional

La senadora Celeste Amarilla quedó en el centro de la controversia luego de publicar comentarios contra el delantero francés Kylian Mbappé tras el encuentro entre Paraguay y Francia. Sus expresiones generaron cuestionamientos por su contenido considerado discriminatorio y provocaron repercusiones políticas y diplomáticas.

El propio Mbappé respondió públicamente a las declaraciones de la legisladora, mientras que autoridades de Francia y Paraguay también reaccionaron ante el episodio.

Mientras sectores políticos analizan posibles consecuencias legislativas, la bancada cartista sostiene que la primera respuesta debe ser una disculpa, aunque deja abierta la posibilidad de una sanción si la iniciativa llega formalmente al Senado.