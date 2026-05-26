Así el líder de la bancada cartista defendió la correspondencia de bienes de Peña

El examen de correspondencia a las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña, tras las denuncias en su contra por su lujosa casa de San Bernardino y los sobres con miles de dólares denunciados por una exfuncionaria de Mburuvicha Róga, arrojó como resultado que el mandatario tiene una evolución patrimonial “sustentable”, según explicó Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la CGR.

El mismo se dio luego de que varios legisladores opositores denunciaron ante la Fiscalía al mandatario por supuesto enriquecimiento ilícito, en el que argumentaban que G. 10.000 millones del patrimonio del Presidente de la República no tenían justificación. Tras esta denuncia, la Fiscalía solicitó el examen de correspondencia a la CGR, la cual fue entregada el 13 de mayo con varios “parches” realizados por Peña.

Para el líder de la bancada cartista del Senado, Natalicio Chase, si el examen de correspondencia hubiera salido de otra forma, los opositores hubieran estado más felices, pero “lastimosamente la Contraloría no encontró nada”.

“Yo creo que está 100% justificado y hay otro escenario que pueden volver a presentarse esos datos si hay alguien que duda”, sostuvo.

Lea más: DD.JJ. de Peña: Contraloría explica su conclusión y niega “blanqueo”

Para Chase, crecimiento se dio cuanto Peña no era funcionario público

Parte de la justificación de la CGR para concluir la evolución patrimonial “sustentable” de Peña es que la institución no tiene competencia para revisar la legalidad o no del crecimiento patrimonial que tuvo desde que dejó de ser ministro de Hacienda hasta que se incorporó como Presidente de la República.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chase reforzó esta teoría y aseguró que como Peña no era funcionario público en ese periodo, la contraloría no puede revisar las finanzas o el estado patrimonial de un civil que no tiene cargo en el Estado.

Al ser consultado sobre si no le resulta llamativo que Peña construya su casa sin tener el título de propiedad en San Bernardino o que un banco le financie la misma, se excusó al responder que no analizó esos casos, tarea que corresponde a la CGR.

“Nosotros no hicimos ningún análisis, porque ni siquiera conocemos el fondo de lo que se estaba estudiando. Yo creo que hay correspondencia de bienes y es el informe de la Contraloría y le digo, hay otras instancias si alguien opina lo contrario, que puede hacer su reclamo o su denuncia”, afirmó.

Lea más: Santiago Peña parchó sus DD.JJ. en pleno examen de Contraloría

Con respecto a la casa de San Bernardino, el presidente Peña declaró que realizó un primer pago de US$ 300.000 -de un total de US$ 900.000- a la empresa constructora Gómez Abente SA en mayo de 2024, representada por Santiago Pedro Gómez Zelada, proveedor del Estado y suegro del hermano del presidente, Manuel Peña Palacios, con un préstamo de una entidad financiera y dijo que los fondos para el segundo pago -también de US$ 300.000, hecho en abril de 2025- provinieron de un rescate de acciones que el mandatario tenía en el grupo empresarial ueno Holding.

Senaduría vitalicia “activa” sin plazo definido

El proyecto de ley que busca reglamentar las senadurías vitalicias y habilitar a expresidentes a competir por bancas activas en el Senado, cuestionada por los mismos colorados, está con planes de avanzar, pero sin plazos definidos, según dijo Chase.

“Hay todavía que hacer unas cuantas consultas a nivel partidario, a nivel del Congreso, entonces yo creo que va a tomarse su tiempo. Yo creo que los números siempre tenemos por el momento. Dentro del mismo equipo hay análisis que no están 100% aprobados por todos y entonces estamos en ese estudio”, respondió ante la consulta de cuando se trataría.

Al consultarle si son conscientes de que podría repercutir negativamente al movimiento Honor Colorado, respondió que es una situación aprobada de facto del momento que hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que así lo respalda.

Lea más: Senaduría vitalicia: Varela pide al cartismo retirar proyecto tras desinterés de expresidentes

Agregó que de aprobarse la propuesta, se sumarían competidores al Senado que ocuparían espacios que hoy día son solamente para los senadores activos.