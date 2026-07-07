Caso Mbappé: Diputada Johanna Ortega lamenta doble moral del gobierno

La diputada opositora Johanna Ortega lamentó que el fútbol se haya convertido en un espectáculo político y criticó con dureza la doble moral del Gobierno de Santiago Peña. Aunque aclaró que los dichos de la senadora liberal Celeste Amarilla contra el jugador Kylian Mbappé fueron desafortunados.

“La doble moral de este gobierno es lamentable, siempre intento a ser justa. Entiendo que Cancillería tenga que posicionarse, pero este mismo gobierno, las mismas autoridades se han opuesto a una ley contra toda forma de discriminación”, cuestionó Ortega.

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Explicó que Paraguay es el único país en la región en no cumplir con los más mínimos estándares para contar con una ley contra toda forma de discriminación y agregó que en este país muchas personas son discriminadas todos los días y el Estado no toma postura.

“Paraguay es el único país en la región que no tiene estándares mínimos en contar con una ley contra toda forma de discriminación. Pero aquí en Paraguay sacamos comunicados cuando nos conviene políticamente, condenan, se preocupan. Sin embargo, acá se vulneran los derechos de los más débiles, se persigue a quien piensa diferente, se estigmatiza a pueblos indígenas, a personas con discapacidad y a mujeres”, dijo la diputada opositora.

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Cuestionó el silencio del Gobierno y del Congreso Nacional cuando se hacen campañas de odio hacia opositores y sectores civiles disidentes.

“Aquí se naturaliza el discurso de odio para los que reclaman justicia. El silencio de este Gobierno y de este Congreso es absoluto cuando se discrimina a los paraguayos”, aseguró Ortega.

Tratar una ley para todos

Pidió a sus colegas dejar de indignarse o hablar de discriminación solo mirando del sector de donde provenga y pidió trabajar hacia una ley que resguarde a todos.

“La lucha del fin de la discriminación no puede depender de dónde provenga ni de cuántos titulares produzca, no puede ser para el gobierno de conveniencia diplomática nomás emita comunicados. Si queremos que el Paraguay sea respetado tenemos comenzar a respetar a nuestra propia gente. Tenemos que respetar a la población en general”, dijo Johanna Ortega.

Cuestionó también el comunicado de la Cancillería con respecto al caso Celeste Amarilla vs Kylian Mbappé por que era una cuestión entre dos personas, mientras que hace años se obvia hablar sobre derechos humanos y cuestiones de género.

“Los temas de Derechos Humanos y cuestiones de género la Cancillería vive evitando hablar, cuando están garantizados en la Constitución. El Estado no se mide con los comunicados más rápidos se debe medir con la coherencia con lo que actúe todos los días”, afirmó Johanna Ortega.