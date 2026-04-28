“¡Aprendan a respetarnos, carajo!”: el fuerte reclamo de Johanna Ortega a diputados cartistas

Como ya es costumbre, una fuerte tensión se desató en Diputados, a raíz del intento de explicación -que no llegó a tal- del diputado cartista Yamil Esgaib sobre su dudoso título de la Universidad Sudamerica.

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El momento más tenso fue cuando el diputado Raúl Benítez (Independiente) le estaba respondiendo a Esgaib sin estar este presente en sala, ya que tras su intervención corrió del lugar.

Los que no faltaron fueron los abogados del cartista, principalmente el líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto que interrumpió a los gritos la exposición de Benítez, reclamando supuestamente que estaba citando a Esgaib, cuando previamente, este lo citó e incluso pasó fotos de su colega.

Posteriormente, al momento de hacer uso de palabra la diputada Ortega, otra vez fue interrumpida por Del Puerto.

“Mi mamá decía que lo que uno no aprende en la casa, no va a aprender en la escuela. Lo que me parece llamativo es que en este recinto hay gente que no entendió y no aprendió ni en la casa, ni en la escuela a respetar cuando otro habla. Y voy a repetir lo que dije fuera del micrófono. Aprendan a respetarnos, carajo", exclamó Johanna Ortega.

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El momento escaló en tensión ya que de vuelta la interrumpió el líder de la bancada cartista. Ortega le exigió que guarde silencio mientras ella tenía el uso de palabra y poniéndose de pié, insistió: “A pesar de su mayoría, esta banca vale un voto y esta banca tiene voz. Y cuando hablo yo, el decorado se calla”.

La misma mencionó el ataque que reciben los opositores en cada sesión, junto con otras prácticas del cartismo, afirmando que así van dinamitando la institucionalidad.

“El daño que se hace desde este lugar a la institucionalidad es gigante cuando no se respetan las reglas, es gigante el daño a la democracia cuando no nos podemos escuchar, cuando somos interrumpidos sistemáticamente”, pero sobre todo, con defender casos como el del presunto título falso de Esgaib.

Según datos públicos, Esgaib se recibió de Administrador de empresas en solo 3 años, cuando la malla curricular es de 4 años, algo que llama la atención pero no extraña viniendo de la universidad Sudamericana, la misma de la que “egresó” el supuesto abogado “mau” y senador cartista con permiso, Hernán David Rivas.

“El problema es la credibilidad que tenemos después cuando cierto movimiento (Honor Colorado) sostiene gente con títulos falsos como Hernán Rivas y Yamil Esgaib. Ese es el problema. Que después la gente cree que somos todos lo mismo, pero a ustedes nadie les cree. Es un triste espectáculo que hacen queriendo denunciar (a otros)”, remarcó.

Esto ya que Esgaib en vez de aclarar la situación de su título, se ocupó de querer embarrar supuestamente a Benítez, con una denuncia de la cual el propio Esgaib dijo no tener datos certeros, por lo que pediría informes.

Le recordó a su “nepobaby” y su bingo

La diputada también le recordó que a diferencia de Benítez, cuya familia no está en la Función Pública, hasta los hijos de Esgaib si están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía por estar colgados de Estado.

“Como sus hijos también están en el sector público, tienen que explicar cómo es que Nasser Esgaib, que es concejal de Asunción, tiene un título de abogado en poco tiempo; y si es que su hija (Magida Esgaib Zgaib) que está desempeñándose en la embajada en Londres o estuvo, entró ahí por nepobaby o tiene capacidades”, ya que tengo entendido que no pasó por el examen de la academia diplomática", sostuvo.

Como puntada final, también le recordó que hace años viene evitando desalojar el predio del Club Guaraní, pese a adeudar millones en concepto del alquiler a la institución deportiva.

“Por supuesto, los socios y los hinchas del Club Guaraní se preguntan cuándo es que el Bingo Guaraní va a devolver al club su premio”, afirmó Ortega, a la par de tratarlo de “cagón” por pedir cierre de lista de oradores al inicio de la sesión.