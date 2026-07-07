Celeste vs. Mbappé: Cancillería se mete en discusión de barrio, dicen

El diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA) manifestó que está preocupado por cómo funciona la Cancillería Nacional, que pasó de defender empresas privadas del expresidente Horacio Cartes a meterse en una “discusión de barrio” como tildó el caso con el futbolista Kylian Mbappé y la senadora Celeste Amarilla.

“No me preocupan los dichos de una parlamentaria, si bien fueron desacertados no creo que se deba magnificar tanto. Me preocupa más cómo está funcionando la Cancillería que ya cometió errores en el pasado”, dijo Fredy Franco.

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El legislador citó las desacertadas actuaciones que, para él, tuvo la Cancillería Nacional en manos de Rubén Ramírez Lezcano, como la presentación de la candidatura a la presidencia de la OEA sin contar con el respaldo necesario, la defensa que hizo cuando Estados Unidos sancionó a las empresas del expresidente Horacio Cartes y ahora al inmiscuirse en un conflicto entre una senadora y un futbolista.

“La Cancillería falló al presentar su candidatura a la presidencia ante la OEA, falló estrepitosamente en su estrategia. Demostró que no tiene un norte bien definido por ejemplo cuando Estados Unidos sancionó a la empresa de Cartes y salió a defender a empresas privadas cuando no era su función”, dijo Franco.

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El parlamentario agregó “ahora se viene a meter en una discusión de barrio. Yo creo que si el presidente quiere dar una imagen de un país gigante y que no se achica ante las potencias, debe manejar mejor sus relaciones bilaterales”.

Indignación selectiva

Por su lado, el diputado Pedro Gómez cuestionó “la enorme hipocresía” de las instituciones, si bien no justificó lo dicho por la senadora Celeste Amarilla.

“Acá hay una indignación selectiva, una enorme hipocresía de las instituciones. Ese jugador que ayer salía indignado a cuestionar a la senadora nos trató de mierda, ese jugador habló de las partes íntimas de la madre de Junior Alonso y allí no hubo indignación”, dijo Pedro Gómez.

Cuestionó que la Cancillería Nacional salga a aclarar los dichos de una persona, que no fueron hechos como país, pero no emitió ningún comunicado exigiendo respeto hacia los maltratos que tuvieron los jugadores de la selección nacional.

“Esto es la hipocresía de este gobierno que sale a aclarar desde la Cancillería, los dichos de una persona. Pero no dice nada por los dichos de ese jugador que maltrató a nuestros compatriotas. Ellos también deberían haber pedido disculpas y nosotros exigirlas desde la Cancillería”, dijo Gómez.