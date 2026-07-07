Director de Inversiones del IPS defiende depósitos en ueno y explica por qué se retirarán fondos

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) ya recibió el pedido para retirar los fondos “a la vista” depositados en ueno bank, entidad vinculada al Grupo Vázquez SAE.

El director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, explicó este martes que la decisión responde a una reclasificación de activos realizada tras una aclaración emitida por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Según indicó, ese cambio hizo que la entidad financiera sobrepasara el límite de inversión establecido en la normativa vigente.

“Esto es a partir de la reclasificación que hemos realizado, como consecuencia de las aclaraciones realizadas por la Superintendencia de Jubilaciones, en lo que se relaciona a los bonos financieros. Con ese traslado, superamos el límite por 75 puntos básicos, que son un poquito menos de G. 120.000 millones”, refirió.

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Exceso se produjo por un cambio de interpretación

Díaz insistió en que el exceso no fue consecuencia de nuevas inversiones, sino de una modificación en el criterio de clasificación establecido por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Explicó que los bonos financieros que el IPS clasificaba originalmente como “ítem B”, correspondiente a títulos de deuda de oferta pública, pasaron a ser computados como “ítem A”, que agrupa los instrumentos emitidos y garantizados por bancos.

El director defendió, además, las inversiones realizadas en ueno bank y aseguró que, antes de la reclasificación, la institución cumplía con los límites previstos en la legislación.

“Se retira la plata porque varió el criterio de clasificación de los activos. Anterior a esta reclasificación por la Superintendencia, ningún solo banco estaba sobrepasado en los límites establecidos en el reglamento, de acuerdo al criterio que nosotros aplicábamos”, declaró.

Director del IPS cuestiona la interpretación de la Superintendencia

Durante su explicación, Díaz también señaló que el mercado de valores ofrece pocas alternativas para invertir los recursos previsionales.

“Hacemos un monitoreo constante del mercado de valores y vemos que el mercado, de por sí, no ofrece muchas opciones”, refirió.

Asimismo, cuestionó la normativa vigente y afirmó que la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones presenta “lagunas jurídicas”, lo que, a su criterio, genera dificultades para su interpretación.

“Tenemos dictámenes de juristas reconocidos en otro país, en donde los bonos deben ser clasificados en el inciso B. Interpretando la ley o haciendo lo que la ley te dice, hacés una cosa, pero la Superintendencia le da interpretación que precisamente no sale de la lectura de esa ley. Hay muchas lagunas, es muy difícil de comprensión de esta ley”, expresó.

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Fondos del IPS en ueno superaban límites

Hasta abril pasado, el IPS mantenía depositados en ueno bank G. 2,15 billones, equivalente a casi el 11% del portafolio global de la previsional.

La Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones establece que la colocación de fondos en una sola entidad financiera no puede superar el 10% del valor total del portafolio global ni el 20% del pasivo exigible del banco emisor.