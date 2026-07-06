Fondos de IPS en Ueno por encima del límite: ¿qué dice la Superintendencia de Jubilaciones?

Durante una sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) la semana pasada, el director de Inversiones de la previsional, Hugo Díaz, admitió que la previsional depositó en Ueno Bank, vinculado al Grupo Vázquez SAE –exsocio comercial del presidente Santiago Peña– una cantidad de dinero del fondo de pensiones del IPS mayor a lo que permite la Ley de Superintendencia de Jubilaciones como depósitos de inversión.

Según la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la colocación de fondos jubilatorios en una sola entidad financiera no puede superar el 10 por ciento del valor total del portafolio global administrado por la institución depositante ni el 20% del pasivo exigible del emisor.

Sin embargo, el IPS tiene actualmente depositados en Ueno Bank 2,15 billones de guaraníes, equivalentes a poco menos del 11% del portafolio global de la previsional.

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Díaz negó que la situación sea irregular con el argumento de que los fondos en cuestión no son solo inversiones, sino también depósitos a la vista, aunque luego admitió que “nosotros hoy estamos excedidos según el criterio de la Superintendencia”.

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¿Cuentas operativas o de inversiones?

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Griselda Figueredo, titular de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, comentó sobre el caso y dijo que aún no se puede hablar de una posible irregularidad.

Afirmó que es cierto que el IPS ha superado “levemente” el monto de dinero que la ley de Superintendencia de Jubilaciones le permite depositar en Ueno, pero se hizo eco de las declaraciones de Hugo Díaz al decir que eso se debe a que tienen “cuentas a la vista” en esa entidad bancaria y señaló que las cuentas a la vista no pueden ser consideradas inversiones porque “son operativas”.

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Explicó que cuentas “operativas” son aquellas que las entidades utilizan para el pago de sus cuentas corrientes, que en el caso del fondo jubilatorio del IPS correspondería a pagos de haberes o de salarios. En contraste, cuentas establecidas para el cobro de préstamos a funcionarios o para el depósito de CDA (certificados de depósito de ahorros) podrían ser considerados cuentas de inversión.

Sin embargo, indicó que hay varias cuentas a la vista del IPS en Ueno y que debe determinarse cuáles de ellas son consideradas operativas y no deben ser incluidas como cuentas para inversiones.

Año de reglamentaciones en la Superintendencia

Figueredo dijo que, este año, la Superintendencia de Jubilaciones está dedicada exclusivamente a “reglamentaciones” y que todavía no han sido fijados nuevos parámetros sobre límites relacionados a tipos de activo o cuentas a la vista.

Recién el año que viene se implementarían las “adecuaciones” a las reglamentaciones que sean decididas este año, declaró.

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Entre las reglamentaciones pendientes está la discriminación formal de cuáles cuentas pueden ser consideradas operativas o de inversiones, añadió.

Figueredo comentó que, además de Ueno, el Banco Sudameris también concentra un porcentaje de fondos del IPS superior al límite establecido por la ley de Superintendencia, pero enfatizó que el exceso en ese caso también es “mínimo”.