Peña suma cuatro años de mentiras, dice diputado Guillermo Rodríguez

Para el diputado opositor Guillermo Rodríguez, el informe presentado por el presidente Santiago Peña el pasado 1 de julio estaba cargado de falsedades y de datos inexactos por que en los documentos se pinta un país que en la calle no existe.

“Él presentó en su rendición ante el Congreso, un informe cargado de mentiras, de falsedades. El Paraguay no está haciendo lo que debería, para poder recibir la inversión extranjera que tanto promete”, dijo Guillermo Rodríguez.

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Agregó que la bonanza económica que tanto pregona Santiago Peña no es fruto de su gobierno, sino de gobiernos anteriores y que recién ahora se siente. Aunque indicó que como país no se está aprovechando este excelente ambiente económico con obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y puedan incentivar el capital extranjero.

“La bonanza en que vivimos se debe a décadas de trabajo de gobiernos anteriores. ¿Desde este gobierno qué estamos haciendo? porque seguimos viviendo como nómadas sin ocuparnos de cómo van a ser los próximos cinco años”, lamentó el diputado opositor.

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El parlamentario se preguntó si los avances que indicó Santiago Peña en su informe son reales o solo están en los papeles.

“¿Qué se está haciendo? ¿Las mejoras siguen solamente en los papeles? Tres años como gobierno nacional, más un año de campaña, son cuatro años de mentiras y de promesas incumplidas”, manifestó Rodríguez.

Proselitismo con plata estatal

Por otro lado, Guillermo Rodríguez cuestionó el uso de recursos públicos para posicionar a los candidatos colorados a intendentes a nivel país.

“Lo que está haciendo el presidente es administrar su presupuesto para hacer proselitismo, que en octubre va a repartir a sus nuevos jugadores el dinero público. Yo no sé si yo no más no celebro un plato de guiso, un yogur o una banana. El proyecto estrella del gobierno es un plata plata je’u para que se formen nuevos oligarcas en nuestro país”, dijo Rodríguez con respecto al programa Hambre Cero.