Elecciones Municipales: Camilo Pérez dice que Asunción “necesita un gestor más que nada”

El candidato a la Intendencia de Asunción por la Asociación Nacional Republicana (ANR), el colorado cartista Camilo Pérez, fue invitado hoy por la Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana, donde compartió su visión para transformar Asunción, a partir de una gestión eficiente y con capacidad de ejecución.

Es con miras a las elecciones municipales previstas el 4 de octubre próximo.

Conforme a los datos, el actual titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP) dijo que los principales desafíos de Asunción “no responden solo a problemas de infraestructura”, sino a la “necesidad de un cambio de cultura en la forma de gestionar, debemos recuperar el rol institucional de planificar, coordinar y ejecutar soluciones”.

Dijo que “Asunción necesita un gestor más que nada” y agregó que “la gestión es todo”.

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Pérez también indicó que su propuesta de gobierno municipal, pone “al ciudadano en el centro de la gestión”, “promoviendo la transparencia, el uso eficiente de los recursos, la coordinación entre instituciones y la definición de responsables e indicadores para cada proyecto”.

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“Transformación”

Asimismo, el postulante a la Intendencia capitalina por la ANR presentó una cartera de nueve proyectos estratégicos para impulsar la transformación de la capital.

Finalizada la exposición, Camilo Pérez dialogó con los asistentes, entre ellos, empresarios, microemprendedores, profesionales y docentes, quienes “formularon consultas sobre las propuestas e intercambiaron ideas sobre los desafíos que enfrenta Asunción”.

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El informe refiere que el candidato a jefe comunal desarrollará encuentros con diferentes sectores de la sociedad civil, con el objetivo de informar su propuesta de gobierno municipal.