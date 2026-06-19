Igual a Nenecho: Camilo Pérez se alinea a Cartes y se abraza con exmano derecha de intendente rajado

El candidato a intendente de la Lista 1, Camilo Pérez, ayer se reunió con el presidente del Partido Colorado y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, un acercamiento del que en su momento también alardeó “Nenecho” Rodríguez y que le permitió seguir en el cargo más tiempo del que la ciudad soportó.

“Enriquecedora reunión con el Presidente de nuestro Partido, Horacio Cartes”, afirmó escuetamente Pérez sobre esta reunión con Cartes.

A Nenecho, su cercanía con HC -donde participaba de sus cumpleaños y otros encuentros- le valió la protección de Honor Colorado, incluso teniendo en contra dos denuncias penales (Caso Detergentes de Oro y, por otro lado, el de presunto desvío de bonos) y una gestión deplorable a simple vista.

Muchas de estas irregularidades en la gestión de Nenecho quedaron asentadas en el informe de intervención de Carlos Pereira, que forzó la renuncia de Rodríguez antes de ser echado

Dicho proceso de intervención se impulsó más bien para deshacerse de Nenecho, que para ese entonces ya era una carga y principalmente para echar al entonces intendente opositor de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo).

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Camilo Pérez, que supuestamente viene a pretender resolver el desastre administrativo que dejó Nenecho, ayer justamente posó con uno de los principales “cómplices” del exintendente cartista de Asunción.

“Reunión de trabajo con el Presidente de la Seccional N° 37, Nelson Mora“, posteó en X, Camilo Pérez, posando a lado del que fue jefe de gabinete y uno de los principales ”cómplices” de Nenecho hasta que este renunció.

De todos modos, Mora no fue muy irradiado del cartismo, ya que en febrero pasado fue premiado con un cargo de asesor en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a cargo del ministro y aspirante a dupla presidencial de Pedro Alliana, Juan Carlos Baruja.