Camilo Pérez inscribe su candidatura y asegura que hay “concordia” colorada

Acompañado del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el cartista Camilo Pérez se acercó este viernes ante el Juzgado Electoral de la Capital para solicitar la inscripción de su candidatura a la intendencia de Asunción.

“La verdad es que estamos muy contentos; quiero agradecerles a todos mis compañeros de la lista. La lista 1 ya es absolutamente compuesta por todos los movimientos del Partido Colorado”, sostuvo.

También aseguró que su equipo se encuentra “muy fortalecido” con el apoyo de la disidencia, algo que demuestra la existencia de una “concordia colorada”.

“En una interna en la que hubo 132.000 votos, digamos que agranda nuestras espaldas para afrontar estas elecciones generales”, señaló

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Medidas de Camilo Pérez

Al ser consultado sobre qué haría si llega a la intendencia, Pérez sostuvo que su primera medida será la “reestructuración completa administrativa” y de igual manera cumplir “con lo que venimos prometiendo”: una ciudad limpia, sin baches y segura.

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“Ahora recién empieza la general; tuvimos una hermosa interna. Unas elecciones internas espectaculares y 81.446 votos nos avalan”, alegó.

Sobre si su gestión sería una “continuación” a la del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, el colorado evitó profundizar la consulta y se limitó a decir que “toda la gente que me conoce sabe que tengo mi propia línea de trabajo”.

“Soy una persona diferente, que nunca ocupé un cargo público y voy a demostrar con mi trabajo, con mi gestión como lo vengo haciendo en mi vida diaria y cotidiana. Entre 150.000 a 160.000 votos vamos a tener; tienen que trabajar mucho si le quieren ganar a Camilo Pérez”, sentenció.

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