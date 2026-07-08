Juez impone fianza al diputado Mauri Espínola en causa por accidente de tránsito

El diputado Mauricio Espínola compareció hoy ante la jueza Penal de Garantías Diana Carvallo para la audiencia de imposición de medidas alternativas a la prisión en la causa por homicidio doloso que afronta.
El parlamentario colorado deberá presentar una fianza de G. 100 millones, no cambiar de domicilio, y comparecer ante el juzgado para la firma del acta cada mes.
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Además, la jueza Carvallo le impuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial. Es decir, cada vez que desee cruzar la frontera el parlamentario deberá solicitar permiso al Juzgado.
El diputado colorado Mauricio Espínola fue imputado y posteriormente solicitó su desafuero para afrontar el proceso judicial por supuesto homicidio culposo en un accidente de tránsito que derivó en la muerte del motociclista Emilio Benítez de 30 años.
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En ese contexto, también se deja constancia en la resolución judicial que el parlamentario asistió a la víctima durante su periodo de convalecencia y tras su fallecimiento llegó a acuerdos indemnizatorios con familiares, sin que ello implique emitir pronunciamiento definitivo sobre su alcance jurídico.
En la resolución se aclara que estos acuerdos resultan relevantes en esta etapa cautelar como indicadores de una actitud procesal colaborativa y de una voluntad de afrontar las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas del hecho investigado.