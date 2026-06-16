A solicitud de él mismo, aprueban desafuero de Mauri Espínola y celebra impune Esteban Samaniego

Por unanimidad y a pedido del propio diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), la Cámara de Diputados aprobó su desafuero en la causa Nº 4423/2026 caratulada “Mauricio Fabián Espínola Núñez s/ Homicidio Culposo”, solicitado por la jueza Rossana Diana Carvallo.

“En virtud del artículo 191 de la Constitución Nacional, solicito que esta cámara pueda considerar y aprobar mi desafuero para la causa número 4423/2026 (...), a efecto de que pueda hacer ejercicio y no rehuyendo a todo proceso de mi defensa técnica en la misma”, dijo Espínola.

El caso que motivó esta causa, que es investigada por la fiscal Mercedes Vera Monges, es con relación a un accidente de tránsito protagonizado por el diputado Espínola, donde colisionó con un motociclista, que tras varios días internado terminó falleciendo.

Según consta en el parte policial, el legislador quedó a auxiliar a la víctima y también dio negativo al alcotest.

Antes de la sesión y ya a sabiendas de la decisión que asumiría Espínola, el presidente interino de la Cámara de Diputados -ante la ausencia de Raúl Latorre-, Hugo Meza (ANR, B) chuleó la consultas sobre los otros 8 pedidos de desafuero cajoneados: el cartista Esteban Samaniego acumula cuatro por diferentes causas, los liberales Roya Torres y Cleto Giménez uno cada uno y el abdista Mauricio Espínola tiene otro pedido pendiente, el único con dictamen en contra por sospechas de contaminación política.

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Analizarán “colección” de pedidos

“Y vamos a mirar esa colección (de pedidos cajoneados) a ver qué podemos hacer. Vamos a tocar en mesa directiva”, afirmó Meza, considerando que este caso solicitado por Espínola es “muy particular” porque se trató de un accidente.

Al ser insistido sobre si es que protegen sobre todo a Samaniego, que entre sus cuatro causas tiene una por presunta corrupción cuando era intendente de Quyquyhó, dijo que verán si pueden tratarlo en la reunión de mesa directiva.

“Debo ser honesto en que no hemos tratado hace un buen tiempo los pedidos de desafuero, entonces creo que es el momento de poder tocar y podemos mañana de mesa (directiva)”, insistió.

En el caso del líder de bancada cartista en Diputados, Miguel Del Puerto, el argumento fue más burdo cuando se le preguntó por el “blindaje” a Samaniego.

“No es blindaje. La ley sigue su proceso. (...), creo que la ley lo sigue investigando”, alegó de forma descarada Del Puerto, pese a saber perfectamente y remarcado por los periodistas, de que precisamente los fueros impiden el avance de cualquier proceso penal.

Luego, apurado por la insistencia de las consultas, se excusó en cortar la entrevista diciendo que ya arrancaba la sesión.