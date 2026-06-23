Accidente fatal: jueza admite imputación y convoca a diputado Mauri Espínola

El diputado colorado disidente Mauricio Espínola fue imputado por supuesto homicidio culposo en un accidente de tránsito que derivó en la muerte de Emilio Benítez de 30 años.

Hoy se dio a conocer que la jueza Penal de Garantías, Diana Carvallo, admitió la imputación y convocó para el 8 de julio al legislador para la audiencia de imposición de medidas.

El 8 de junio la fiscala Mercedes Vera imputó al diputado tras las primeras diligencias investigativas del accidente fatal que ocurrió el 16 de mayo. Emilio Benítez, quien se transportaba a bordo de una motocicleta, fue impactado por el vehículo de Espínola. Falleció 11 días después del percance.

Tras esto, el propio Espínola pidió su desafuero de la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado el mismo día, el 16 de junio.

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Medidas alternativas a la prisión

La fiscala de la causa elevó el pedido de aplicación de medidas alternativas al a prisión, como prohibición de salir del país y la presentación de una caución real suficiente, como garantías para asegurar su sometimiento pleno al proceso penal iniciado formalmente con la imputación, lo que quedará a cargo de la jueza de Garantías definirlo.

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La imputación fiscal, presentada el 6 de junio último, se dio 40 días después de registrarse el accidente automovilístico que involucró a Mauricio Espínola y a Emilio Benítez, el 16 de mayo a las 18:35 sobre la avenida Kubitschek y Cerro Corá, de Asunción.

Tras el percance, el legislador Mauri Espínola fue trasladado hasta el cuartel de la Patrulla Caminera, que se encuentra ubicado en la ciudad de San Lorenzo, donde se le practicó la prueba de alcotest a la cual arrojó como resultado negativo con 0,00 mg/L.

En cuanto a la causa de muerte, se diagnosticó un traumatismo de craneoencefálico moderado. La fiscala Mercedes Vera fue designada para encargarse de la causa abierta que inicialmente se caratuló como daños materiales y lesión en accidente de tránsito, pero tras la muerte de Benítez se modificó la carátula de la misma por homicidio culposo.

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El fatal accidente de Mauricio Espínola

De acuerdo con los datos policiales, el 16 de mayo a las 18:35, Mauri Espínola circulaba en su camioneta Toyota Fortuner sobre la calle Cerro Corá con dirección Este y al llegar a la avenida Kubitschek, el motociclista que iba con dirección Sur, impactó contra la camioneta y a raíz de ello salió despedido y cayó al pavimento.

Minutos después, la víctima fue asistida por bomberos voluntarios quienes llegaron al lugar a bordo F2 a cargo del voluntario Oliver Quiñónez, y también la ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) móvil-A221, a cargo del Lic. Rody Duarte, quienes le dieron los primeros auxilios al motociclista para luego llevarlo al Hospital de Trauma.

Tras registrarse el percance automovilístico, el legislador se hizo cargo de los gastos médicos en el Hospital del Trauma y de la internación de Emilio Benítez en dicho centro asistencial, según informaron fuentes judiciales cercanas al caso.

Luego de registrarse el deceso del motociclista, Espínola también se hizo responsable de los gastos del velorio, del sepelio y el novenario, así también, siempre según fuentes judiciales, el legislador también indemnizó a la familia, con la que tiene firmados tres acuerdos.